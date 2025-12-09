FAIRY TAIL: DUNGEONS, l’aventure roguelike de deckbuilding basée sur la série manga et anime FAIRY TAIL, développé et publié par ginolabo et Kodansha Game Creators’ Lab, sera lancé sur Nintendo Switch le mercredi 7 janvier 2026.

Que l’on soit un nouveau joueur sur Nintendo Switch ou de retour pour de nouveaux défis sur PC, il faut former un trio tenace, construire un deck de cartes magiques et naviguer dans un labyrinthe souterrain rempli de trésors et de secrets. Les joueurs affrontent des brutes bloquant le chemin dans des combats stratégiques au tour par tour. Jouer les cartes dans un ordre spécifique active les Magic Chains pour un boost de dégâts massif, et les cartes ainsi que les compétences peuvent être améliorées après chaque run.

La première mise à jour de contenu majeure depuis le lancement PC invite cinq nouveaux héros dans les explorations de donjons infestés de monstres, tous débloquables via le gameplay : Gajeel, Juvia, Mirajane, Laxus et Gildarts. D’innombrables nouvelles stratégies de combat sont disponibles avec l’ajout de plus de 200 amulettes, plus de 170 cartes magiques, plus de 100 compétences, 50 quêtes de Labyrinthe, 30 monstres et 20 objets.

Les joueurs peuvent retourner dans les profondeurs avec la nouvelle Special Labyrinth Exploration ajoutée. Il est possible de tester ses compétences avec des niveaux de difficulté plus élevés dans les modes Labyrinthe et Abyssal Conquest, ou se concentrer sur l’histoire dans le nouveau mode casual. Le nouveau système d’amélioration de cartes permet de fusionner les cartes en double, et des améliorations de qualité de vie incluent des améliorations de l’interface utilisateur, des schémas de contrôle supplémentaires et bien plus encore.

Gino, le créateur du titre, a déclaré vouloir que cette première mise à jour de contenu majeure soit massive. Les fans de la série profiteront d’une expérience de jeu rafraîchie et améliorée. La Nintendo Switch est parfaite pour des sessions rapides d’exploration de donjons.

Le jeu raconte l’histoire de Natsu et Happy qui découvrent une porte mystérieuse apparue soudainement sous la guilde. À l’intérieur, ils trouvent un donjon étrange et expansif qui sape tous les pouvoirs des intrus. Sans moyen de se défendre, les deux semblent condamnés jusqu’à ce qu’un Exceed appelé Labi vienne à leur aide. Une fois informés de l’ami disparu de Labi, Natsu et Happy décident de se diriger vers les profondeurs les plus profondes.

Les joueurs utilisent les cartes de leur deck pour attaquer, défendre, lancer de la magie et plus encore. Le deck peut être renforcé avec des cartes gagnées en combat ou trouvées dans des coffres au trésor. Il faut explorer le donjon solo et débloquer des compétences puissantes avant que la lanterne ne s’éteigne. Avec de la chance, on peut même rencontrer d’autres membres de la guilde qui peuvent se joindre à l’aventure.

Même en cas de défaite au combat, les points gagnés en explorant débloquent des amulettes qui aideront lors de futures incursions dans le donjon.

FAIRY TAIL: DUNGEONS sera disponible sur Nintendo Switch le mercredi 7 janvier 2026 et prendra en charge l’anglais, le japonais, le chinois simplifié, le chinois traditionnel, le coréen, le français et le thaï.

« FAIRY TAIL Dungeons » est un roguelite avec construction de deck. Collectionnez des cartes magiques inspirées des sorts de la série et créez votre propre deck pour vaincre de redoutables monstres et atteindre les profondeurs du donjon !

« FAIRY TAIL Dungeons » vous propose d’explorer des donjons en un nombre limité de déplacements en incarnant des personnages de la célèbre série FAIRY TAIL. Créez un deck de cartes adapté à votre stratégie pour vaincre les ennemis sur votre route et atteindre votre objectif ultime : les profondeurs les plus secrètes du donjon !

Un scénario original :

Un jour, Natsu et Happy tombent nez à nez avec une porte étrange apparue soudainement dans les sous-sols de leur guilde. Au-delà de cette porte se cache un mystérieux donjon qui s’empare des pouvoirs magiques de quiconque ose y entrer. Alors que les deux compagnons se trouvent en mauvaise posture face à un monstre, un inconnu du nom de Labby vient à leur rescousse. Ils apprennent que ce dernier est à la recherche de son ami et décident de lui venir en aide à leur tour en explorant le donjon plus avant.

Le labyrinthe (donjon en solo) :

Livrez d’intenses batailles en utilisant judicieusement les cartes d’attaque, de défense et de soutien en votre possession ! Améliorez votre deck en obtenant de nouvelles cartes magiques en récompense des batailles ou dans les coffres au trésor. Effectuez des combos magiques dévastateurs en utilisant certaines cartes dans un ordre spécifique pour infliger un maximum de dégâts ! Explorez les donjons et débloquez de puissantes compétences avant que votre lanterne ne s’éteigne. Vous obtiendrez même peut-être l’aide d’autres membres de guilde si la chance vous sourit !

Même en cas de défaite, vous pourrez utiliser les points accumulés au cours de votre exploration pour obtenir des amulettes qui vous procureront des avantages lors de vos prochains essais. N’abandonnez pas et continuez de défier le labyrinthe !

Des personnages variés :

Chaque personnage possède son propre style de combat et ses techniques de prédilection. Natsu se bat en équilibrant l’attaque et la défense, tandis que Lucy se distingue en combinant divers effets uniques basés sur ses aptitudes stellaires. Grey, quant à lui, adopte un style plus stratégique grâce aux nombreuses formes de sa magie de construction. Apprenez à tirer parti des forces et faiblesses de chacun pour dominer vos ennemis lors des affrontements !

Le labyrinthe tortueux (donjon en équipe) :

Tentez d’atteindre les profondeurs du donjon en formant une équipe de 3 personnages déjà rompus aux explorations en solo. Vous pourrez trouver dans les couloirs des grimoires qui amélioreront les statistiques de votre groupe. Affrontez un boss final entièrement inédit et créé par nul autre que Hiro Mashima, l’auteur de FAIRY TAIL !

Une bande-son magique :

Découvrez des compositions originales signées Hiroki Kikuta, notamment connu pour ses musiques dans la série Mana (Seiken Densetsu au Japon) ! Retrouvez l’univers magique de FAIRY TAIL au travers de divers thèmes d’inspiration celtique qui accompagneront aussi bien les combats que diverses scènes du jeu.