Farming Simulator: Signature Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch™ 2 ! L’éditeur et développeur GIANTS Software propose l’expérience agricole la plus complète et familiale sur Nintendo Switch™ 2.

Une expérience agricole Signature

De la gestion des champs et des forêts à l’élevage du bétail en passant par la construction d’un empire agricole, Farming Simulator: Signature Edition offre une infinité de possibilités. Entre chaînes de production et projets de construction, un large éventail d’activités agricoles attendent aussi bien les joueurs confirmés que les agriculteurs en herbe.

Culture et exploration

Avec plus de 400 machines fidèlement recréées provenant de plus de 150 fabricants renommés (Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d’autres), Farming Simulator: Signature Edition propose une expérience authentique aux amateurs de machines agricoles et aux passionnés de simulation.

L’accord récemment conclu entre GIANTS Software et Daimler Truck AG, introduisant les camions Mercedes-Benz dans la série, est également intégré au titre. Cela inclut l’emblématique Mercedes-Benz Unimog, le MB-trac et d’autres véhicules légendaires !