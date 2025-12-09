Le 4 décembre 2025, à l’occasion de la sortie d’Elder Scrolls V: Skyrim sur Nintendo Switch 2, nous avons eu la chance de discuter avec Matt Carofano, directeur artistique sur le titre originel. Voici la retranscription de notre interview !

Nintendo-Town : Bonjour ! Avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas ?

Matt Carofano : Oh oui, bien sûr. Mon nom est Matt Carofano, j’étais le directeur artistique sur Skyrim et tous les autres jeux à partir de Morrowind (*Elder Scrolls III: Morrowind, sorti en 2002). Je suis dans le studio depuis pas mal de temps et je suis ravi de vous parler aujourd’hui.

Du coup, hormis Skyrim, vous avez travaillé sur quels jeux ?

Donc j’ai commencé en tant que directeur artistique sur Morrowind et puis Oblivion, et j’ai travaillé sur Fallout 3, j’ai été directeur artistique sur Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 un petit peu, Starfield, certains des jeux mobiles, tous les DLCs de ces jeux, donc pas mal de choses pour Bethesda Game Studios, depuis à peu près 26 ans, quelque chose comme ça.

Et qu’est-ce qu’un directeur artistique, quel est son rôle exactement ?

Un directeur artistique… (il réfléchit) Je m’occupe du style visuel du jeu… Mais c’est bien plus que ça, je m’occupe en grande partie de la conception du monde. À quoi ressemble le monde ? À quoi ressemblent les villes ? Je travaille avec les concept artists (concepteurs artistiques) pour aider à transmettre cette vision à l’équipe artistique pour la concrétiser. Mais cela recoupe aussi un peu le travail de design, [pour savoir] quels monstres vont apparaître dans le jeu. Cependant, dans l’ensemble, il s’agit de la présentation du jeu, de la construction d’univers, la construction de tous les personnages, créatures et l’aspect artistique du jeu, et tout simplement travailler avec une formidable équipe pour que le jeu prenne forme.

Skyrim va sortir en version Nintendo Switch 2 quatorze ans après sa sortie mondiale et huit après sa sortie sur Switch. Pourquoi avoir fait ce choix ?

Eh bien, nous avons fait ce choix parce que beaucoup de gens ont joué à Skyrim et c’est formidable. Nous sommes extrêmement reconnaissants d’avoir un public aussi grand et des fans aussi incroyables.

La Switch 2 est une toute nouvelle génération de console, et nous voulions apporter l’un de nos jeux les plus appréciés dans celle-ci. Comme ça, il y aura un tout nouveau public qui pourrait jouer à Skyrim sur Switch 2 et le découvrir de la meilleure façon possible.

Nous avons donc passé du temps à réfléchir à la manière de l’améliorer pour la Switch 2. Techniquement, comme la Switch 2 est plus puissante, nous pouvons tirer parti du DLSS (*technique de rendu NVIDIA pour améliorer les performances de rendu qui est présent sur la Switch 2) et obtenir de meilleures performances et une meilleure résolution. Le jeu se charge plus rapidement.

Dans l’ensemble, l’expérience est tout simplement meilleure. Nous sommes donc très enthousiastes à l’idée que les gens puissent y revenir ou y jouer pour la première fois sur Switch 2.

Du point de vue d’un directeur artistique, quels sont les éléments visuels de Skyrim qui bénéficient le plus de la sortie sur Nintendo Switch 2 ?

Je pense que les performances du jeu sont bien meilleures, mais sur le plan visuel, la résolution va être améliorée grâce à la technologie DLSS.De plus, je pense que cette version du jeu présente une subtilité qui rend l’éclairage et les conditions météorologiques un peu plus beaux. Et c’est quelque chose que nous n’avons malheureusement pas pu faire lors de la sortie initiale sur Switch.

Je pense donc que cela apporte quelques améliorations, avec un éclairage volumétrique vraiment très réussi.

Quelles sont les limites matérielles qui vous poussent à décider ce que vous allez conserver et ce que vous allez supprimer de votre enfant chéri, Skyrim, à chaque nouvelle version ? Y a-t-il quelque chose qui ne passe pas le cap ou quelque chose que vous auriez aimé penser à l’époque et que vous aimeriez maintenant intégrer au jeu ?

Eh bien, nous avons eu de la chance avec Skyrim, car nous y sommes revenus plusieurs années après sa sortie pour faire une mise à jour graphique remasterisée.

Et ce fut un projet vraiment amusant. Nous avons travaillé dessus pendant plus d’un an pour augmenter la résolution. Si vous comparez l’édition anniversaire de Skyrim à la version originale, c’est un jeu assez différent.

Nous avons amélioré la résolution de beaucoup de choses, ajouté des éléments au monde, mais aussi beaucoup de fonctionnalités graphiques, notamment l’éclairage. L’éclairage a beaucoup changé. Et je pense que cela a considérablement amélioré le jeu. Donc oui, je pense que c’était ma mise à jour préférée, car elle a rendu le jeu beaucoup plus beau et plus agréable à jouer pour un public moderne.

Et puis, en pouvant l’adapter à la Switch, il y avait quelques éléments que nous n’avions pas pu réaliser et dont la Switch 2 peut désormais tirer parti. Donc oui, la meilleure version de Skyrim à laquelle vous pouvez jouer sur la Switch est vraiment la version Switch 2.

Quels sont les défis de travailler sur un jeu qui peut être si lointain dans vos mémoires ?

Honnêtement, ce n’est pas trop difficile. Nous avons déjà réussi à mettre à jour et à sortir Skyrim ici [sur Nintendo Switch]. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur les nouveautés de la Switch 2. Par exemple, elle dispose des manettes Joy-Con 2 qui permettent de déplacer la souris. Nous avons donc ajouté cette fonctionnalité au jeu afin que vous puissiez jouer en utilisant les contrôles à la souris. Il y a donc quelques nouvelles fonctionnalités qui font partie de la Switch 2, mais sinon, c’est un jeu que nous connaissons bien et que nous avons pu mettre à jour depuis sa sortie.

Est-ce que travailler sur la sortie sur Nintendo Switch 2 a ravivé des souvenirs personnels ou des défis créatifs liés au développement original ?

En tant que développeur de jeux vidéo, c’est un peu effrayant, car nous devons tester l’intégralité du jeu et nous assurer que nous en connaissons tous les détails. Et je pense avoir joué à Skyrim plus que n’importe qui d’autre sur Terre.

Comme je l’ai dit, j’ai joué à toutes les quêtes plusieurs fois. J’ai vu tous les tenants et aboutissants du jeu. Je m’inquiète donc s’il y a quelque chose que je ne connais pas, car c’est un jeu énorme.

Vous savez, nous voulons nous assurer qu’il fonctionne bien et qu’il plaît à tout le monde. Mais c’est vraiment cool de voir que les gens continuent à y jouer après tout ce temps et qu’ils découvrent encore de nouveaux contenus ou de nouvelles façons de jouer. C’est aussi une source d’inspiration, car chaque fois que nous créons un nouveau jeu, nous repensons à ce que nous avons fait auparavant et nous réfléchissons à la manière dont nous voulons l’améliorer, à ce que nous voulons intégrer dans le prochain jeu.

C’est donc toujours bien de prendre le temps de revenir à un jeu comme Skyrim et de se demander : « Qu’est-ce qui rendait ce jeu spécial ? En quoi cela affecte-t-il ce que nous faisons actuellement ? En quoi cela affecte-t-il Starfield ?

En quoi cela affecte-t-il l’avenir ? Je rejoue toujours à nos anciens jeux lorsque nous commençons quelque chose de nouveau. C’est une approche assez intéressante, en fait.

Skyrim est devenu depuis le temps une référence dans le monde vidéoludique, notamment en termes d’open world. On entend souvent parler de l’influence que vous avez eue sur un titre comme Breath of the Wild. Comment vous vous sentez, dix ans après, avec des « enfants » aussi prestigieux ?

C’est une question difficile. Nous sommes extrêmement honorés que les gens aient apprécié notre jeu et en aient une si bonne opinion. Nous sommes très fiers du jeu que nous avons créé, mais en même temps, je pense que personne ici [à Bethesda Game Studios] ne s’attendait à ce qu’il connaisse un tel succès, qu’il dure aussi longtemps et que nos fans continuent à y jouer et à s’enthousiasmer pour lui.

Mais je dirais que j’étais moi-même fan d’Elder Scrolls avant de rejoindre Bethesda. Et les personnes qui travaillent ici sont fans des jeux que nous créons. Nous avons en quelque sorte cette obsession de créer le meilleur RPG open world possible.

Et je considère chaque jeu comme une nouvelle tentative d’atteindre cet objectif. Ainsi, même si Skyrim est la suite d’Oblivion, c’est aussi la suite de Fallout 3. Et Fallout 4 est en quelque sorte la suite de Skyrim, car c’est la même équipe qui l’a développé. Nous travaillons sur ces jeux et essayons simplement d’en faire la meilleure version possible.

En ce qui concerne Breath of the Wild en particulier, j’ai déjà lu cela. J’ai entendu dire que Breath of the Wild s’était un peu inspiré de ce que nous avions fait. Et personnellement, c’est vraiment incroyable pour moi qui suis un peu enfant. J’ai joué au Zelda original. C’était l’un de mes jeux préférés de tous les temps. J’ai adoré cette franchise et cette série toute ma vie. Et avoir une sorte d’impact sur quelque chose comme ça, même si c’est de manière subtile, c’est vraiment génial.

Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à un jeu où vous vous êtes dits : « eux, ils ont joué à Skyrim avant de développer leur jeu » ?

C’est difficile à dire. Personnellement, je joue à presque tous les jeux en monde ouvert qui existent.

C’est un peu comme si je voulais les créer moi-même. J’adore ce genre de jeux. J’aime parcourir un monde, vivre une autre vie et explorer des choses. Et beaucoup d’entre nous, ici au studio, jouons aux jeux du moment pour les découvrir.

C’est donc passionnant de voir comment d’autres studios repoussent les limites de ce que peuvent être les RPG en monde ouvert. Il est difficile de dire s’ils se sont inspirés de nous ou non, mais je pense qu’il existe une sorte de collectif, l’industrie du jeu vidéo et tous ces studios qui créent ces jeux s’améliorent considérablement et repoussent les limites de ce que peut être un RPG en monde ouvert. Mais je pense que Bethesda a vraiment été un pionnier de ce type de jeu. Et il est devenu très populaire grâce aux titres que nous avons créés.

Nous passons maintenant à des questions plus générales sur le jeu vidéo. Est-ce que vous allez suivre les prochaines Game Awards et est-ce que vous avez un favori ? (si oui, pourquoi ?)

Ooh, ce truc-là. Je ne sais pas si les nominés ont été annoncés. On suit toutes les récompenses, mais j’essaie de ne pas y prêter attention avant qu’elles ne soient dévoilées et je les regarde.

Mais tout le monde est impatient de voir, tu sais, quel est le grand jeu de l’année. Je pense qu’en interne, nous discutons toujours de nos jeux préférés de l’année par rapport à ceux qui sont récompensés.

Tout le monde fait son choix et nous essayons de comparer les jeux pour nous assurer que tout le monde joue à des jeux de qualité au travail. Mais oui, c’est toujours excitant de voir qui est récompensé. Et c’est un honneur important d’être reconnu par l’industrie du jeu vidéo en général.

[après avoir parlé des nominés, au sujet d’Hollow Knight: Silksong] : Plusieurs personnes au bureau y jouent. Nous en avons discuté. Je devrais m’y mettre.

[au sujet de Clair Obscur: Expedition 33] : Expedition 33 est un RPG fantastique. C’est difficile. C’est dur. Il y a eu beaucoup de bons jeux cette année. Je vous dirais bien s’il y en avait un qui se démarquait clairement, mais je n’en vois pas qui me vienne à l’esprit.

Avez-vous une Nintendo Switch 2 vous-mêmes ? Et quels jeux avez-vous fait (et aimé) sur cette console ?

Oui, j’en ai une. J’ai deux jeunes garçons, donc nous jouons beaucoup à la Nintendo Switch à la maison.

Nous avons deux Switch. Mes enfants jouent beaucoup à Pokémon ces derniers temps, aux deux derniers opus. Je joue donc avec eux. Honnêtement, nous jouons à toutes les grandes franchises Nintendo à la maison. Mario, Zelda, Donkey Kong, tout.

Nous sommes de grands fans de Nintendo à la maison. Mais je joue aussi à d’autres jeux sur ma Switch. Je joue à Power Wash Simulator 2. J’essaie de réfléchir à quoi d’autre. Personnellement, en ce moment, je joue au remake de Final Fantasy Tactics.

J’adore ce jeu. Je l’aimais déjà beaucoup quand il est sorti. C’est donc le jeu auquel je joue actuellement. Mais oui, nous jouons beaucoup [à la Nintendo Switch]. Je joue beaucoup [aux jeux] Nintendo et nous jouons beaucoup [aux jeux] Nintendo chez moi.

Si vous deviez citer un jeu qui est important pour vous, hormis des jeux Bethesda, lequel ce serait ?

C’est facile. C’est super facile. Il y en a beaucoup. Mais je dirais que depuis une dizaine d’années, c’est Red Dead Redemption 2.

L’univers de ce jeu et le fait que vous viviez la vie d’un hors-la-loi dans le Far West sont sans équivalent dans l’industrie du jeu vidéo. Je suis un grand fan des jeux Rockstar, donc oui, ce jeu est vraiment incroyable.

Nous avons une dernière question ! Hormis GTA VI, quels sont les jeux que vous attendez pour l’année prochaine ?

Nous étions justement en train d’en parler. Je ne sais pas trop. J’ai vu que Remedy avait annoncé qu’ils allaient refaire Max Payne 1 et 2. J’adorerais rejouer à ces jeux. J’essaie de penser à quelque chose de nouveau qui va sortir et que je vais…

On a du mal à penser à autre chose que GTA VI…

Nous sommes tous impatients d’y jouer. Mais j’attendrai aussi longtemps qu’il le faudra pour y jouer. Je pense que ce sera une sorte de jour férié mondial où tout le monde prendra congé pour jouer à GTA VI dès sa sortie.

Nous remercions chaleureusement les équipes de Bethesda Studio Games pour le temps accordé à cet entretien, ainsi que Day One MPM.