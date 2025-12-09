Vivez la vie d’un bébé aux pouvoirs psychiques avec les éditions Switch 2 et PlayStation 5 proposées par Skybound Games et Nice Dream.

Skybound Games, le développeur Nice Dream et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que l’édition physique de Goodnight Universe est disponibles dès aujourd’hui. Parue sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2, l’édition physique contient le jeu de base, ainsi que des codes numériques pour la bande originale du jeu et un artbook présentant les illustrations originales de l’équipe de développement Nice Dream.

Goodnight Universe est sorti en version numérique le 11 novembre 2025 et a été très bien accueilli par la critique et les joueurs, avec une note actuelle de 96 % « extrêmement positif » sur Steam. Le jeu a également remporté récemment le prix du « Meilleur jeu international » au SXSW Sydney et le Tribeca Games Award en 2024. À l’occasion du lancement de l’édition physique aujourd’hui, Skybound Games et Nice Dream ont dévoilé une nouvelle bande-annonce présentant les distinctions obtenues :

Oliver Lewin, cofondateur de Nice Dream et producteur, réalisateur et compositeur de Goodnight Universe, a déclaré : « Les réactions des joueurs à la sortie initiale ont été incroyables. Des rires aux larmes, en passant par les tatouages, chaque fois que nous entendons comment les gens se sont approprié cette histoire, cela nous inspire. Savoir que les joueurs vont désormais pouvoir tenir entre leurs mains leur propre exemplaire physique du jeu est quelque chose que nous attendions avec impatience depuis longtemps. Et à l’approche des fêtes de fin d’année, quel meilleur cadeau pour un joueur qui ne se doute de rien qu’une histoire sincère sur un bébé doté de pouvoirs psychiques qui tente de comprendre son identité. »

À propos de Goodnight Universe :

Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l’histoire d’Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c’est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d’interagir à l’aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l’utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l’équipe de développement.

Le casting principal comprend Lewis Pullman (Thunderbolts*, Top Gun Maverick) dans le rôle du personnage principal Isaac, ainsi que Kerri Kenney-Silver (Reno 911, The Four Seasons), Al Madrigal (The Daily Show, Lopez vs. Lopez) et Tessa Espinola (S.W.A.T, The Big Show Show) dans les rôles de la famille d’Isaac. Beau Bridges (Matlock, Homeland), Timothy Simons (VEEP, Nobody Wants This) et Sarah Burns (Barry, Unfrosted) prêtent leur voix à des personnages secondaires.

La version Nintendo Switch 2 bénéficiera bientôt d’une prise en charge de la caméra dans une prochaine mise à jour.