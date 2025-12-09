Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour système pour la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2. La version 21.1.0 est désormais en cours de distribution.

Comme à son habitude, Nintendo reste évasif sur le contenu précis de cette mise à jour, les notes de patch mettant en avant l’amélioration de la stabilité du système. Les notes officielles indiquent simplement que des problèmes ont été corrigés et que la stabilité a été améliorée.

Il est probable que cette mise à jour contienne également des correctifs liés à la rétrocompatibilité, bien que Nintendo ne le précise pas explicitement dans ses notes de patch. La mise à jour 21.1.0 est identique pour les deux consoles et devrait être automatiquement installée lors de la prochaine connexion des systèmes à Internet.