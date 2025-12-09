POFUPOFU STUDIOS a dévoilé un nouveau teaser pour Seina: A Tale of Spirits, une aventure fantastique solo qui suit Mika, une jeune fille partie à la recherche de Seina, son chat mystérieusement disparu. Le trailer offre un premier aperçu des esprits lumineux, des paysages tranquilles et de l’atmosphère douce qui caractérise le jeu.

Le périple de Mika la conduit dans un monde paisible peint à la main, un univers envahi par la mousse, les plantes et les souvenirs d’une autre époque. Cet univers abrite d’adorables esprits animaux, des sanctuaires anciens et une magie tranquille, tous inspirés par l’esthétique japonaise et le folklore.

Créé entièrement par Argyro Brotsi, développeuse solo et fondatrice de POFUPOFU STUDIOS, le jeu puise son inspiration dans ses voyages à travers le Japon et son admiration pour ses villages, sa nature et ses traditions. Ses expériences personnelles ont donné naissance à une histoire centrée sur la compagnie, la gentillesse et les petits moments de paix.

Le gameplay repose sur une exploration relaxante et des découvertes intimes. Les joueurs déambulent à travers des environnements aquarellés, découvrent des secrets, interagissent avec des esprits amicaux et observent des détails environnementaux qui révèlent progressivement l’histoire du monde. La narration s’exprime à travers des gestes, des expressions et des interactions simples plutôt que par des dialogues ou une progression rapide.

En s’enfonçant dans le royaume des esprits, Mika rencontre des sanctuaires, des chemins oubliés et des demeures anciennes qui renferment chacun des mémoires du monde. Au fil de son exploration, elle croise des esprits animaux adorables qui lui demandent de l’aide pour de petites quêtes. Certains la guident, d’autres ont besoin de sa gentillesse, mais chaque rencontre la rapproche de la découverte des raisons du départ de Seina et de ce qui la lie à ce monde oublié.

Chaque zone raconte une histoire à travers ses couleurs, ses sons et ses personnages. Le monde se distingue par ses couleurs vibrantes, ses décors peints à la main et une bande-son douce créant un sentiment de calme et d’émerveillement. Des moments humoristiques et légers côtoient des scènes de réflexion plus calmes, invitant à ralentir, explorer et se sentir partie intégrante de quelque chose de magique.

Le jeu propose des puzzles environnementaux légers et accessibles à tous les âges, une narration atmosphérique non verbale, et met en avant des thèmes de connexion, de respect et la magie discrète présente dans les moments du quotidien. Argyro Brotsi façonne l’art, l’histoire et le design du jeu entièrement seule, s’inspirant de son amour pour les expériences calmes centrées sur la nature et la beauté paisible qu’elle a rencontrée lors de ses voyages au Japon.