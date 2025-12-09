Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate a dévoilé une nouvelle édition Nintendo Switch 2, qui sera lancée le 16 décembre 2025.

TMNT: Splintered Fate proposera une résolution 4K en mode docké et 1080p en mode portable, le tout tournant à 60 images par seconde. Les joueurs conserveront l’option de coopération locale sur le même écran pour jouer avec d’autres sur la même console, mais les fonctionnalités GameChat et GameShare sont désormais prises en charge.

Le jeu invite les joueurs à choisir leur personnage TMNT favori et à plonger dans une aventure pour sauver Maître Splinter des griffes du Foot Clan. Il faut maîtriser les compétences ninja, s’unir dans un gameplay coopératif bodacieux en ligne et local, et conquérir des lieux emblématiques de New York.

Pour ceux recherchant un défi plus immédiat et intense, un tout nouveau mode Arcade a été ajouté, rempli de parties imprévisibles, le système Hex and Flex, de nouveaux biomes, des ennemis Wraith redoutables, et encore plus de chaos avec des amis.

Le titre propose une action roguelike TMNT rapide où aucune partie ne se ressemble. Avec des power-ups aléatoires, des agencements de salles et des modificateurs de boss, l’excitation ne s’arrête jamais. Les joueurs contrôlent les quatre Tortues, chacune maniant des pouvoirs uniques, et font équipe avec des amis pour un gameplay coopératif. Il faut explorer des lieux iconiques de New York, améliorer les pouvoirs des Tortues et se préparer à affronter des ennemis redoutables.

Le système de jeu permet de maîtriser les pouvoirs de l’eau et du feu, de l’utrom et du fluide mutagène, de la lumière et des ténèbres, de la robotique et surtout du Ninja pour créer des builds uniques pour les personnages TMNT. Chaque partie apporte de nouveaux défis et opportunités pour explorer et perfectionner ses builds préférés, et les combiner avec des alliés pour vaincre les ennemis.

L’histoire débute lorsque Splinter est kidnappé par Shredder et que de mystérieux portails apparaissent à travers New York. Les Tortues doivent combattre pour récupérer leur père des griffes du Foot Clan. Cependant, une menace encore plus grande se cache dans l’ombre.

Avec des paramètres supplémentaires, des améliorations d’équilibrage et d’ajustement pour PC, Splintered Fate promet de garder les joueurs engagés dans la boucle de portail FIGHT, ADAPT, REPEAT. L’objectif est de restaurer la paix dans la ville.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate sera vendu en téléchargement numérique et une mise à niveau sera disponible pour les propriétaires de la Switch 1 originale au prix de 2,49€.