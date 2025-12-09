Bethesda Game Studios a annoncé et lancé The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2. Plus d’une décennie après avoir remporté plus de 200 prix Game of the Year en 2011, le jeu acclamé par la critique continue d’apporter sa magie aux joueurs via de nouvelles plateformes.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition inclut le jeu de base et les trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire. Sur Switch 2, le jeu bénéficie d’une résolution améliorée avec anti-aliasing DLSS, de temps de chargement réduits, d’une optimisation des performances, du support du contrôle à la souris, des contrôles de mouvement, du support amiibo et d’autres améliorations tirant pleinement parti du matériel de la console.

Cette édition propose du contenu exclusif Nintendo issu de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, présent dans la version Switch originale, incluant la Master Sword, le bouclier d’Hyrule et la tunique de champion.

Les possesseurs de l’Anniversary Edition ont accès à des centaines d’objets uniques du Creations Club, avec des quêtes, armes, armures, sorts, donjons et plus encore pour expérimenter le monde de Skyrim à leur manière.

Plusieurs options d’achat sont disponibles pour The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Switch 2. Le titre peut être acheté pour 59,99$ sur le Nintendo eShop. Les propriétaires de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Switch peuvent télécharger gratuitement le jeu sur Switch 2. Les propriétaires de The Elder Scrolls V: Skyrim édition de base sur Switch peuvent acheter l’Anniversary Upgrade pour 19,99$ afin de jouer sur Switch et Switch 2.