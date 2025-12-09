Juste à temps pour les fêtes, Bethesda Game Studios a le plaisir d’annoncer le lancement de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2. Plus de dix ans après avoir reçu plus de 200 prix du jeu de l’année en 2011, le titre plébiscité par la critique continue d’offrir un voyage magique aux joueurs sur un nombre croissant de plateformes.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition comprend le jeu de base et ses trois extensions officielles : Dawnguard, Dragonborn et Hearthfire. La version Nintendo Switch 2 tire pleinement profit des capacités de la console avec une résolution améliorée, des temps de chargement plus courts, des performances optimisées, la compatibilité avec le mode souris du Joy-Con 2 et les Amiibo, et plus encore. Cette édition propose également du contenu Nintendo exclusif tiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, à savoir l’épée de légende, le bouclier hylien et la tunique de champion.

De plus, les détenteurs de l’Anniversary Edition auront accès à des centaines d’éléments uniques du Creation Club, dont des quêtes, des armes, des armures, des sorts et des donjons, qui leur permettront d’explorer le monde de Skyrim à leur manière.

Il existe plusieurs façons d’acheter The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 :