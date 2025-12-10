Big Hops, un platformer 3D et jeu d’action-aventure avec un système de mouvement profond et un gameplay inédit basé sur la langue de grenouille, sortira sur Switch et Switch 2 le 12 janvier 2026. Le jeu permet de cultiver des légumes pour construire des chemins et progresser.

Les joueurs incarnent Hop, une jeune grenouille kidnappée par un esprit farceur appelé Diss. Ce dernier a une mission mystérieuse et importante et a besoin d’aide, mais Hop veut simplement retourner auprès de sa famille. Après quelques recherches, un vieux Raton laveur nerveux propose de construire un moyen de rentrer chez soi si l’on peut trouver quelques pièces de dirigeable.

Pour construire le dirigeable, il faut infiltrer le repaire du Gulley Gang au bord d’un vaste désert rouge, devenir un Bucko et sauver les travailleurs des plateformes de DrillCO sur l’océan ouvert, et se faufiler devant les cultistes de Haven en explorant sous une montagne fracturée.

Chaque monde offre une histoire autonome. Les joueurs rencontreront une vaste galerie de personnages, apprendront les conflits de chaque monde et trouveront peut-être un moyen d’aider. Cette aide sera-t-elle altruiste ou totalement égoïste pour obtenir ces précieuses pièces de dirigeable ? Pourquoi Diss a-t-il vraiment kidnappé Hop ? Quel est le but derrière les Dark Drips qu’il demande sans cesse de collecter ? Et s’ils sont tous collectés, Diss laissera-t-il vraiment rentrer à la maison ?

Le mouvement est roi dans Big Hops et le kit va en profondeur. On peut rouler, plonger, sauter accroupi, courir sur les murs, grimper librement, nager, glisser sur le ventre, marcher sur des cordes raides, se balancer sur des poteaux, glisser sur des rails, conduire des wagonnets et plus encore. Le jeu s’inspire de Mario, Sonic Adventure, Zelda: Breath of the Wild, A Hat in Time et plus encore.

La mécanique centrale de Big Hops est la langue de grenouille polyvalente de Hop. Elle est mignonne, loufoque et ajoute une quantité surprenante de fraîcheur à ce platformer d’action-puzzle. La langue est le moyen d’interagir. Il faut utiliser la langue pour tirer des objets vers les mains, se hisser sur les murs avec un grappin, et se balancer avec la langue pour atteindre des vitesses ridicules.

Portes, interrupteurs, bouchons, déboucheurs, fleurs, lanceurs, leviers et crochetage à coups de langue sont tous rapidement gérés grâce à la langue de Hop. Les joueurs continueront à trouver des interactions de langue nouvelles et loufoques même après plus de 10 heures de jeu.

Le mouvement profond et le gameplay de langue donnent des jambes et une saveur fraîche à Big Hops, mais la vraie magie réside dans l’utilisation de légumes puissants pour construire ses propres chemins à travers les niveaux.

De nouveaux types de légumes se trouvent lors de l’exploration et chacun a un effet unique lorsqu’il est jeté dans le monde. Les champignons deviennent des trampolines pour aider à franchir des sauts difficiles. Les glands peuvent faire pousser des lianes autour des murs et des plafonds pour grimper plus loin. Les ballons créent des plateformes temporaires et peuvent s’empiler pour obtenir une hauteur sérieuse. Les boules d’huile créent des points de grappin sur lesquels on peut rebondir sans perdre de vitesse. Les pommes permettent de placer ses propres points de balancement de langue n’importe où. Les cactus lancent des cordes raides utilisables pour traverser de grands écarts.

Comme on ne peut tenir qu’un seul objet à la fois, Hop possède un sac à dos pratique. En jouant, on découvre de nouveaux légumes et débloque plus d’emplacements de sac à dos pour les stocker. Le sac à dos peut être ouvert à tout moment, et l’utiliser dans un moment stressant ralentit le temps pour planifier les prochains mouvements.

Les objets de collection sont nombreux dans Big Hops. Il faut gagner des Dark Drips pour aider avec la mission mystérieuse de Diss et débloquer des secrets, collecter des Dark Bits pour obtenir des bibelots modifiant le gameplay pour le sac à dos, acheter des légumes et améliorer le sac à dos, le portefeuille et plus encore chez Drilson’s Depot, acheter des tenues, chapeaux et teintures pour personnaliser l’apparence de Hop chez Odette’s Outfitters, trouver et identifier de vrais insectes pour remplir sa collection dans le Conservatoire de Bugsy, découvrir des plans pour construire des gadgets totalement normaux et pas du tout cassés, et trouver des mixtapes à jouer en jeu sur son Boombox ou Hop-man.

En explorant les 4 mondes principaux (Forêt, Désert, Océan et Montagne), on peut s’attendre à de nombreuses ramifications surprenantes comme le Boneyard, Bucko Cove, Hydro Plant et le QG du Gulley Gang. Tous ces différents endroits à explorer donnent vraiment l’impression de vivre une grande aventure.

Les designs de personnages sont réalisés par Steven Sugar, designer de décors pour Steven Universe et Owl House.