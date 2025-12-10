NACON et Eden Games sont heureux d’annoncer l’ouverture des précommandes aujourd’hui de Gear.Club Unlimited 3 exclusivement sur Nintendo Switch™ 2. Véritable référence des jeux de course sur consoles Nintendo, la franchise s’est déjà imposée auprès de millions de joueurs grâce à son réalisme, sa richesse de contenu et ses sensations de pilotage uniques. Ce nouvel épisode promet une expérience plus immersive que jamais, portée par la puissance de la nouvelle console et enrichie de deux régions totalement inédites. Le jeu sera disponible le 19 février sur Nintendo Switch™ 2, tandis que les versions PC et consoles seront disponibles courant 2026.

Un nouveau terrain de jeu pour les passionnés d’automobile

Après avoir conquis plus de 22 millions de joueurs à travers le monde, la franchise Gear.Club revient avec un troisième opus encore plus ambitieux. Les pilotes pourront désormais s’élancer sur des routes inédites aux panoramas spectaculaires, allant des montagnes japonaises aux rives ensoleillées de la Méditerranée.

Le premier Gear.Club japonais ouvre ses portes

Dans Gear.Club Unlimited 3, les joueurs sont invités à poser leurs valises au Japon pour y inaugurer le tout premier Gear.Club du pays. Leur mission : recruter les meilleurs pilotes locaux, assembler des équipes avec les meilleurs mécaniciens et ingénieurs, tout en s’imprégnant de la culture automobile nippone unique, à la fois riche et singulière, qui contraste avec celle des autres Gear.Clubs. Le mode Histoire sera ainsi rythmé par des allers-retours entre la France et le Japon, mettant en lumière la passion commune qui unit les fans d’automobile des deux continents.

Une nouvelle expérience de vitesse : le Highway Mode

Parmi les grandes nouveautés, le Highway Mode promet des sensations fortes inédites. Au volant de bolides de rêve, les joueurs devront repousser leurs limites et maîtriser la vitesse pure sur des sections d’autoroute pensées pour l’adrénaline. Ce mode introduit également un véritable défi : foncer à plus de 300 km/h à travers le trafic dense des autoroutes japonaises, en gardant le contrôle sur de longues lignes droites à haute vitesse comme dans les virages serrés où chaque erreur peut être fatale.

L’esprit Gear.Club toujours au cœur du jeu

Fidèle à son ADN, Gear.Club Unlimited 3 conserve ce qui a fait le succès de la série :

Prestige : une sélection de véhicules mythiques sous licences officielles ;

: une sélection de véhicules mythiques sous licences officielles ; Customisation : les joueurs peuvent personnaliser et améliorer leurs véhicules à leur goût pour imposer leur style sur les routes ;

: les joueurs peuvent personnaliser et améliorer leurs véhicules à leur goût pour imposer leur style sur les routes ; Adrénaline : plus de 50 circuits entre France et Japon, avec un mode multijoueur local en écran partagé à 2 joueurs. Il permet de s’affronter en course, sprint ou duel, mais aussi de coopérer en mode autoroute, pour une expérience partagée encore plus intense !

Bonus de précommande

À l’occasion de l’annonce de la date de sortie de Gear.Club Unlimited 3 sur Nintendo Switch™ 2, les joueurs pourront bénéficier de contenus exclusifs grâce aux bonus de précommande et à ceux inclus dans l’Édition Deluxe. La Pre-Order Edition offrira deux modèles exclusifs, la Honda S2000 GCU3 Edition et la BMW Z4 GCU3 Edition, permettant aux joueurs de démarrer leur aventure au volant de véhicules iconiques spécialement revisités pour le jeu.

De son côté, l’Édition Deluxe proposera un ensemble complet d’avantages, à commencer par un accès anticipé de trois jours. Elle inclura également le DLC “Performance Cars Pack”, qui ajoute trois véhicules de prestige : la Nissan GTR R-35 Nismo, la Nissan 370Z Nismo et la Bugatti Mistral. Les joueurs débuteront leur progression avec un véritable coup de pouce grâce au DLC “Career Starter Pack”, comprenant 200000 crédits, trois lots de 50 ressources différentes ainsi que deux ingénieurs. Enfin, le DLC “Customization Pack” enrichira les possibilités de personnalisation grâce à un Carbon Pack regroupant trois capots carbone pour sept voitures japonaises — soit 21 pièces au total — et un Neon Pack incluant cinq néons thématiques applicables à toutes les voitures, dont un aux couleurs de la France et un du Japon.

Avec un contenu riche, des sensations réalistes et une accessibilité pensée pour tous les joueurs, Gear.Club Unlimited 3 s’annonce comme le rendez-vous incontournable des passionnés de vitesse sur Nintendo Switch™ 2.

Gear.Club Unlimited 3 sera disponible le 19 février sur Nintendo Switch™ 2 et courant 2026 sur nacongaming.fr, PC, PlayStation®5 et Xbox.