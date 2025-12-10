Inti Creates a dévoilé Kingdom’s Return: Time-Eating Fruit and the Ancient Monster, un jeu hybride mêlant action 2D et stratégie, qui sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 23 avril 2026. Le titre charge les joueurs de reconstruire leur royaume et de résoudre le mystère de sa chute.

Kingdom’s Return est un action RPG où les joueurs doivent partir à l’aventure pour restaurer leur royaume déchu. Il faut collecter des matériaux dans des stages d’aventure en scrolling horizontal 2D, puis les utiliser dans la partie stratégique pour construire sa ville comme bon semble, renforçant ainsi ses personnages dans le processus.

L’histoire se déroule dans un monde d’épées, de magie et de fées. Le joueur incarne un aventurier solitaire qui se voit soudainement confier la tâche de faire revivre le royaume en ruine d’Almacia aux côtés de la Fée du Temps, Chronos. À travers l’aventure (action) et la renaissance (stratégie), il faut restaurer le royaume à sa gloire d’antan.

Quatre personnages jouables sont disponibles, chacun avec son style de combat distinct. Imperial est un combattant fiable au corps à corps avec une défense élevée. Son bouclier lui confère des capacités de garde qui lui permettent d’entrer en toute sécurité à portée pour son épée. Ses compétences faciles à utiliser, combinées à son action de contre unique, lui donnent un potentiel de dégâts maximum élevé.

Alchemist se spécialise dans le mélange de potions pour infliger des statuts et d’autres effets aux ennemis. Il peut changer l’élément de ses bouteilles avec une action unique, puis infliger l’effet de statut parfait pour la situation. Ses compétences appliquent également une variété de debuffs, lui permettant d’affaiblir constamment ses ennemis. En contrepartie, il dispose de peu d’attaques directes, il devra donc se concentrer sur les effets de statut pendant qu’il combat.

Wizard se bat à longue distance en utilisant une variété d’attaques magiques. Son action de charge peut renforcer sa magie avant qu’elle ne la lance. La plupart de ses actions utiliseront des SP (points de compétence), il faudra donc garder un œil dessus. Sa santé et sa défense sont faibles, le positionnement est donc de la plus haute importance.

Zipangu excelle dans l’attaque et l’esquive, sa spécialité étant les attaques consécutives. Il peut s’approcher avec un mouvement d’esquive, puis presser l’attaque plus fort que n’importe quel autre personnage. Ce qu’il veut faire est plutôt simple : esquiver, puis contre-attaquer. Cependant, sa défense est insuffisante, donc échouer à esquiver sera douloureux.

Le gameplay consiste à choisir l’un des quatre personnages et à partir à l’aventure à travers une variété de stages d’action. Les matériaux collectés serviront à construire le royaume, en plaçant des bâtiments qui augmentent les statistiques des personnages. Il faut ensuite repartir pour conquérir des stages encore plus dangereux, jusqu’à ce que les boss aient peur du joueur.