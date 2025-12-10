Nintendo a annoncé l’ajout de deux jeux N64 au service Nintendo Switch Online : Rayman 2: The Great Escape et Tonic Trouble seront disponibles le 17 décembre 2025. Les deux titres nécessitent un abonnement au Pack additionnel du Nintendo Switch Online pour y jouer et sont prévus pour la Nintendo Switch 2 et la Switch.

Rayman 2: The Great Escape propose une aventure d’action 3D massive d’une beauté et d’un défi étonnants. La terreur pirate a réduit le monde en esclavage et seules la vitesse, l’agilité et les pouvoirs magiques de Rayman peuvent tout sauver. Le jeu offre 45 zones conçues de manière complexe à traverser en course et en combat : forêts tropicales, jungles, passages de canyons étroits, et même l’intérieur du puissant navire pirate lui-même.

Les joueurs peuvent courir, sauter, skier, nager, grimper, glisser, se balancer et voler avec leurs cheveux en style hélicoptère. Le gameplay permet de piloter une fusée, chevaucher le tourbillon, surfer sur une coulée de lave, combattre les géants de glace et de feu et plus encore. Le jeu présente des cascades, des grottes sous-marines, des cachettes de pirates et plus encore, rendus en 3D riche et graphismes dessinés à la main avec effets d’éclairage. Des séquences d’histoire animées en 3D se déroulent de manière transparente tout au long du jeu.

Tonic Trouble raconte comment le fluide toxique d’Ed a rendu le monde fou : les tomates se révoltent, les carottes mordent en retour, et Grögh le diabolique veut la tête d’Ed. Il faut aider Ed à corriger les torts dans 12 mondes follement animés remplis de puzzles insensés, de légumes tueurs, de donjons dangereux et plus encore. Tout a été causé par Ed, constituant le plus gros problème dans lequel quiconque se soit jamais retrouvé, ou dont il soit sorti.

Le titre propose 12 mondes 3D incroyables à survivre, un mélange étrange d’aventure d’action et de puzzles qui font réfléchir. Les joueurs peuvent sauter, grimper, voler, ramper et même utiliser un pogo. Il faut survivre à des pistes de ski tropicales, des falaises périlleuses, des canyons de lave, des labyrinthes de pyramides et plus encore. Le jeu permet de se lier d’amitié avec le Doc, Suzie et le mystérieux Agent Xyz, et de déjouer des tomates folles, des grille-pains enragés, des gardes de ballon en tutu et le maléfique Viking Grogh.