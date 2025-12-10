Lichthund et Team17 Digital ont confirmé que ROCKBEASTS, précédemment annoncé pour Switch, sortira également sur Switch 2. Un nouveau trailer a été partagé pour l’occasion.

Le jeu de rôle et de gestion rock se déroule dans une Amérique alternative des années 90. Les joueurs incarnent un manager de groupe de rock notoire, chargé de transformer un groupe en difficulté depuis ses débuts, troquant les canapés contre les foules. Il faut choisir entre rester fidèle à son art ou se vendre pour la fortune et la gloire. Les choix effectués en tant que manager auront des impacts profonds et durables sur les membres du groupe.

L’histoire, écrite par le scénariste acclamé de jeux vidéo Jakub Szamałek (scénariste senior de The Witcher 3, scénariste principal de Cyberpunk 2077 et du prochain The Blood of Dawnwalker), est présentée comme une tragi-comédie montrant les coulisses de la dure réalité de l’industrie musicale. Les choix influencent le périple du groupe, depuis les garages sombres jusqu’aux projecteurs de la gloire.

Les joueurs doivent sélectionner le lieu, préparer le set et s’assurer que tout se déroule selon le plan. Réussir pourrait permettre au groupe de faire ses premiers pas vers la gloire. Le jeu pose la question : serez-vous le manager qui aide ceux qui vous entourent, ou utiliserez-vous les autres comme tremplin vers le succès ?

ROCKBEASTS propose un récit touchant enrobé d’humour noir entièrement doublé, avec des performances vocales incluant la rockstar Iggy Pop lui-même. Le casting vocal comprend également des comédiens connus de Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Metaphor ReFantazio et Alan Wake II.

Le gameplay combine gestion et action. Les joueurs terminent des quêtes qui façonnent l’aventure, gèrent l’argent et jonglent avec des égos fragiles qui font la différence entre succès et simple survie. Il faut concevoir des listes de morceaux pour garantir le succès des spectacles, réparer l’équipement et monter sur scène lors de concerts en jeux de rythme. Chaque triomphe et chaque désastre ont lieu grâce ou à cause du joueur.

Le jeu propose de braver le champ de mines moral de l’industrie : négocier avec des labels prédateurs, faire des compromis ou non sur sa vision, et trouver l’équilibre entre authenticité et pression commerciale. Des propriétaires désabusés aux organisateurs, en passant par les cadres froids des labels, la légende s’écrit par les relations, les marchés acceptés et les limites refusées de franchir.

La gestion des ressources est cruciale pour maintenir le groupe fonctionnel. Il faut répartir un budget limité entre les musiciens à nourrir, l’équipement à réparer et les salles de répétition à réserver, tout en gardant les membres assez sains d’esprit pour survivre et assez fous pour continuer dans la voie du rock.

Les concerts nécessitent de concevoir des listes de morceaux soulignant les points forts du groupe, de leur procurer des vêtements les mettant en valeur, puis d’exécuter à la perfection des séries rythmiques sur scène. Le succès rapporte de l’argent et fait venir les fans, tandis que l’échec coûte en réputation et affecte le moral du groupe.

L’univers se déroule dans une Amérique alternative brillamment élaborée où le grunge, le capitalisme débridé et la musique télévisée s’entrechoquent. Le style artistique fait main rappelle celui des meilleurs dessins animés pour adultes et donne vie à des lieux emblématiques : salles légendaires, pubs miteux, disquaires, stations de radio et les rues brutes où la scène rock a vu le jour.

Plus de 100 personnages et 90 lieux ont été minutieusement conçus pour offrir une expérience riche et variée. Le jeu intègre un système de personnalisation unique permettant de créer ses propres dés, d’assembler son deck pour les combats au tour par tour et de débloquer des synergies uniques liées aux capacités spéciales de chaque membre du groupe.

Dix-sept morceaux complets et originaux plongent dans l’univers sonore du rock alternatif des années 90, permettant non seulement de profiter du célèbre Seattle Sound, mais aussi de s’y essayer lors des concerts du jeu. Les combats incluent des affrontements en mode smash and dash utilisant des techniques de parade et de coups de disque.

Rafal et Bartek, membres de l’équipe Lichthund, ont déclaré qu’ils pensaient à ce projet depuis longtemps et qu’ils savaient dès la conception initiale que ce jeu serait différent, avec leur approche du gameplay de gestion en RPG avec une touche de dramedy et une musique incroyable. Ils ont mis tout leur cœur dans chaque détail et ont hâte que les joueurs plongent dans l’aventure et créent leurs propres histoires inoubliables.