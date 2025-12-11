L’éditeur Nippon Ichi Software et le développeur guruguru ont officiellement annoncé Curse Warrior, un RPG de type dungeon crawler précédemment teasé sous le nom de projet Curse. Le jeu sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Switch le 26 mars 2026 au Japon.

Curse Warrior est un RPG de type dungeon crawler où les joueurs explorent et conquièrent le labyrinthe souterrain Éclipse, empli de malédictions. Dans le donjon, les compagnons d’équipage peuvent être maudits par diverses actions. Les malédictions altèrent les capacités et les actions des compagnons, obligeant les joueurs à constamment surveiller l’état de leur équipe et à prendre des décisions cruciales sur la marche à suivre. Il faut renforcer ses personnages tout en gérant et en ajustant les effets des malédictions pour réussir à vaincre le donjon.

L’histoire se déroule un an après une grande aventure menée par un aventurier. La ville d’Échos, carrefour pittoresque situé près d’une mer riche, vit dans la crainte constante des attaques de monstres émergeant du labyrinthe souterrain voisin, Éclipse. En tant qu’aventurier à Échos accomplissant de petites requêtes et missions d’exploration, une nouvelle demande parvient : explorer le labyrinthe Éclipse et vaincre les monstres. Toute la ville fait appel aux aventuriers pour les soumettre. Malgré le péril d’explorer un donjon empli de malédictions et envahi de monstres, le joueur décide de se battre pour la ville, poussé par la paix de la ville et l’espoir d’un trésor caché dans le labyrinthe.

Les joueurs s’aventurent dans le labyrinthe Éclipse, source de l’éruption monstrueuse qui afflige la ville. La ville d’Échos sert de base pour préparer son équipe et planifier soigneusement avant de partir à l’aventure. En progressant dans le donjon, de nouveaux équipements ouvrent dans toute la ville. Éclipse est entourée de plusieurs autres donjons, et le voyage commence par l’exploration de ces donjons environnants. À mesure que l’histoire progresse, davantage de donjons deviennent accessibles.

L’exploration des donjons s’effectue en acceptant une quête à l’entrée, avec des objectifs variés. En accomplissant des quêtes, on gagne des points d’expérience et de l’or. Si l’on est anéanti ou que l’on abandonne une quête en cours, on ne reçoit aucun objet ni expérience acquis durant l’exploration, et l’équipe ne se renforce pas. Il faut surveiller l’état de son équipe et décider de continuer ou de battre en retraite.

Les combats dans le donjon sont au tour par tour. Les personnages combattent en utilisant des attaques de base, la défense et des compétences spécialisées uniques à leur classe. Lorsqu’on sélectionne une attaque ou une compétence, les dégâts estimés sur l’ennemi s’affichent. On peut recruter des compagnons parmi huit classes différentes, chacune ayant des portées d’attaque et des compétences spécialisées uniques. Il est important de considérer attentivement les points forts, faiblesses et compétences de son équipe pour constituer et utiliser une équipe équilibrée. Chaque personnage possède deux compétences, et même des personnages de même classe peuvent avoir des compétences différentes.

La caractéristique principale de Curse Warrior est les malédictions. Dans le donjon, les compagnons sont maudits par les attaques ennemies et les pièges du donjon. Aussi prudent soit-on, il est impossible d’explorer le donjon sans être affecté par des malédictions. Les malédictions peuvent avoir divers effets aidant ou entravant les combats et l’exploration. Ces effets peuvent inclure des buffs et débuffs persistants, ainsi que des effets se déclenchant au début du tour d’un personnage ou lorsqu’il attaque.

Par exemple, la malédiction Résilience augmente la défense mais diminue les PV maximum. Chaque malédiction a à la fois des effets positifs et négatifs. Les effets positifs peuvent inclure la régénération de PV, des dégâts supplémentaires ou la parade d’attaques. Les effets négatifs peuvent inclure des dégâts accrus, des statistiques réduites, l’ignorance des commandes du joueur, ou même l’attaque de ses propres compagnons.

Un autre élément du jeu est la Fusion de Malédictions, où deux ou trois malédictions peuvent être combinées pour former une malédiction plus puissante. Les malédictions de niveau supérieur ont des effets plus puissants et des taux d’activation plus élevés. Les personnages avec des malédictions de haut niveau pourraient également mener des actions inattendues en combat.

Puisqu’on peut porter jusqu’à six malédictions simultanément, et que chaque malédiction a deux effets, on pourrait avoir jusqu’à 12 effets actifs. Les capacités d’un personnage fluctuent selon le taux d’activation et le timing de ces effets. Comprendre le fonctionnement des malédictions et comment combattre avec elles est crucial pour la victoire.

Chaque compagnon possède une Jauge de Malédiction qui se remplit lorsqu’il est touché par des attaques ennemies. Lorsque la Jauge de Malédiction atteint 100%, le personnage est affligé par une nouvelle malédiction. Mais si la Jauge de Malédiction dépasse 300%, le personnage meurt de la malédiction. Avant d’atteindre la limite létale, il faut envisager la retraite ou le retour en ville pour se soigner.

Bien que chaque malédiction ait plusieurs effets, on peut utiliser l’Établissement de Levée de Malédictions de la ville pour retirer des effets spécifiques. L’Établissement de Levée de Malédictions donne un certain contrôle sur les malédictions infligées aléatoirement dans le donjon. Pendant qu’une malédiction est retirée, ce compagnon ne peut participer à l’exploration du donjon. Il faut s’assurer de faire monter en niveau ses membres de réserve également.

Retirer des malédictions rapporte des Points de Purification, utilisables pour améliorer les équipements de la ville, ainsi que dans d’autres situations. Retirer des malédictions aux effets bénéfiques rapporte plus de Points de Purification, il peut donc être intéressant d’expulser des malédictions positives dans certains cas. En améliorant les équipements de la ville, on peut encore renforcer son équipe.

En progressant plus profondément dans le donjon, les malédictions s’accumulent, limitant les actions des personnages et rendant les combats de plus en plus difficiles. Pour surmonter cela, il faut accepter, gérer et utiliser les malédictions. Le type de malédictions reçues, leur impact sur l’équipe, et le choix de battre en retraite ou de pousser plus loin influent directement sur le succès de l’exploration et la survie de l’équipe.

Il existe huit classes différentes d’aventuriers recrutables, chacune avec des capacités et apparences uniques. Chaque classe a ses propres types d’attaque spécialisés, résistances aux malédictions et positions optimales en combat. Les aventuriers possèdent deux compétences, chaque classe ayant un ensemble de compétences choisi aléatoirement. Par exemple, les Combattants et Barbares ont des attaques spéciales contre les monstres biologiques, tandis que les Archers et Rôdeurs ont des compétences abaissant la défense ennemie. Même les aventuriers d’une même classe ont des compétences différentes. On peut rencontrer des aventuriers à la taverne de la ville d’Échos, et les aventuriers rencontrés changent quotidiennement.