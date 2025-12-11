Le studio Fabraz, créateur de la série Demon Turf et actuellement en train de faire renaître la série Bubsy avec Bubsy 4D, a confirmé que son nouveau jeu Demon Tides sortira sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a été précisée pour cette version à ce stade, mais le jeu est prévu sur PC pour le 19 février 2026.

Demon Tides est la suite de Demon Turf (notre test ici), un jeu de plateforme sorti en 2021 qui proposait des niveaux plutôt ouverts. Le nouveau titre se déroule après les événements du premier épisode et suit Beebz et son équipe dans un voyage de découverte de soi alors qu’ils explorent les vastes océans de Ragnar’s Rock. Après être devenue la reine, Beebz part avec son équipe explorer ces étendues marines.

Contrairement à son prédécesseur qui utilisait un système de niveaux, ce nouvel opus se déroule dans un monde ouvert. Les joueurs naviguent en mer ouverte et explorent chaque structure distante, découvrant chaque recoin caché avec un ensemble de mouvements diversifié et expressif. Il faut battre des défis ou trouver des coffres cachés pour collecter des talismans qui modifient et même étendent les capacités, ou changer d’apparence avec une pléthore de tenues découvrables.

Le jeu propose un ensemble de mouvements de plateforme profondément expressif qui permet de voyager à travers le monde d’innombrables façons uniques. Les joueurs peuvent parcourir l’océan ouvert sans transition et atteindre n’importe quel point d’intérêt à des vitesses fulgurantes, explorer chaque lieu et trouver des moyens créatifs de battre les défis ou d’atteindre certaines zones.

Il est possible de se détendre sur le hub mobile, le Floating Fashionista, pour traîner avec son équipe ou acheter de nouveaux objets d’intérêt. Le jeu permet de découvrir des secrets cachés et d’utiliser des indices contextuels pour démêler les mystères de ce monde aux côtés de l’histoire principale racontée à travers des événements majeurs et cinématiques.

Les joueurs peuvent placer leurs propres checkpoints où ils le souhaitent et y retourner à tout moment en cas de mort inopportune. Plus de 50 talismans uniques peuvent être collectés, modifiant ou ajoutant de manière unique à l’ensemble de mouvements. On peut obtenir un parapente pour parcourir les cieux, générer une bulle pour flotter indéfiniment en place, transformer sa forme de rotation en grappin et bien plus encore.

Il est possible d’acquérir une tonne de couvre-chefs uniques, de tenues et de teintures capillaires pour changer d’apparence. Avec plus de 50 000 combinaisons possibles, les options ne manquent pas. Les joueurs peuvent rivaliser pour les meilleurs temps de complétion de chaque lieu en affrontant les fantômes d’autres joueurs. On est notifié si son fantôme a été battu pour les défier en retour.

Le jeu permet également de créer et partager des graffitis qui apparaîtront dans les mondes d’autres joueurs. On peut faire quelque chose de joli, donner un indice vers un secret à proximité ou troller les joueurs.

Une édition exclusive sur Nintendo Switch est prévue, combinant Demon Tides et Demon Turf, ainsi qu’une édition physique pour la Nintendo Switch qui sera distribuée par Fangamer. Cette édition physique comprendra Demon Tides, Demon Turf et Demon Turf: Neon Splash.