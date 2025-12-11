Nintendo a annoncé que Wario World est désormais disponible sur Switch 2 via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Le titre GameCube, initialement sorti en 2003, peut être joué immédiatement par les membres du niveau Expansion Pack.

Le jeu d’action invite les joueurs à se lancer dans une virée alimentée à l’ail. Le voyage de Wario commence avec une promesse de vengeance contre un puissant joyau noir maudit qui a déformé son château et volé son trésor.

Il faut vaincre des ennemis, collecter des pièces et des trésors, et sauver des Spritelings piégés dans des boîtes en progressant à travers quatre stages. Wario dispose de mouvements puissants comme le Wild Swing-Ding et le Piledriver, qui ne sont pas seulement efficaces pour attaquer mais également utiles pour éliminer les pièges bloquant le chemin.

Le titre fait partie de la collection Nintendo Classics: GameCube sur Switch 2, qui a reçu une mise à jour pour intégrer ce classique. Les joueurs peuvent dès maintenant télécharger la mise à jour sur leur Switch 2 pour profiter de ce jeu GameCube.