Le jeu de courses déjanté Kirby Air Riders vient de recevoir sa mise à jour 1.2.0, un patch conséquent qui ajuste de nombreux aspects du gameplay et ajoute des fonctionnalités attendues. Sortie le 11 décembre 2025, cette mise à jour intègre notamment le scan d’amiibo et procède à un rééquilibrage minutieux des pilotes et des machines.

La nouveauté la plus visible est l’arrivée du support amiibo. Il est désormais possible de scanner des figurines depuis le terminal dédié dans le paddock pour recruter des Figure Players (FP) et courir avec eux. Par ailleurs, les joueurs peuvent maintenant essayer les circuits en solo pendant le matchmaking en ligne, et se déplacer dans Skyah dès qu’un partenaire est trouvé en City Trial. Le mode Local Play est également accessible via le menu Online Match en étant hors connexion.

Les ajustements d’équilibre sont au cœur de ce patch. Le pilote Rick voit ses statistiques réduites en City Trial et Air Ride, avec moins de Points de Vie et de Défense, et sa capacité spéciale « Rip-Roaring Rick » est affaiblie. De nombreuses machines sont retouchées. Le recul contre un mur avec le Quick Spin est globalement atténué. Les machines de type Tank voient leur Défense initiale et leur croissance augmentée en City Trial, tandis que les Bike et Chariot voient leur croissance de Défense réduite.

Des ajustements spécifiques par machine ont été appliqués pour affiner les comportements. La décélération en frottant ou en percutant un mur a été renforcée pour des modèles comme le Warp Star, le Winged Star, le Slick Star, le Turbo Star, le Jet Star et le Vampire Star. Le Turbo Star bénéficie d’une meilleure croissance de Vitesse Maxime au sol en City Trial, tandis que le Jet Star voit sa capacité de freinage améliorée en excès de vitesse. Des machines comme la Battle Chariot voient leur croissance de vitesse réduite, alors que le Tank Star la voit augmenter.

Le patch corrige également une longue liste de bugs pour améliorer l’expérience. La stabilité des communications en ligne a été optimisée. Plusieurs problèmes de progression dans les checklistes ont été résolus, notamment pour des tâches comme « Jouer à tous les circuits » ou « Vaincre d’autres pilotes 50 fois » en City Trial. Un bug affectant le taux d’apparition de l’événement « L’Oiseau Mystérieux Dyna Blade » a été corrigé, de même qu’un problème empêchant l’apparition des machines achetées en City Trial hors ligne. Des correctifs ont été apportés à des bugs spécifiques au personnage Gooey, à des problèmes dans le mode Road Trip, et à divers dysfonctionnements dans les événements de stade ou sur certains circuits.

Enfin, les vidéos de replay peuvent désormais être lues depuis le moniteur du paddock, et leur recherche est possible dans le menu Spectateur. La version du jeu est maintenant affichée dans le menu pause des modes Free Run et Time Attack. Deux bugs connus, concernant l’affichage des Gummies et des marques de completion dans les checklistes, ne sont pas corrigés dans cette version mais sont prévus pour une future mise à jour. Une note importante précise que les replays de la version 1.1.1 pourraient ne plus être compatibles.