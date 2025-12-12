Aujourd’hui, lors des Game Awards 2025, Capcom, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a dévoilé Mega Man™: Dual Override, le douzième opus de la série de jeux Mega Man™. La saga emblématique fera un retour très attendu en 2027 avec la sortie de ce tout nouveau jeu de plates-formes et d’action sur Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®), PlayStation®4 (PS4®), Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Ce mois-ci, Capcom organisera un concours spécial de conception de boss pour Mega Man: Dual Override au cours duquel les fans auront la chance d’aider le Dr Wily à créer un tout nouveau Robot Master qui apparaîtra dans le jeu. Plus de détails sur les modalités de participation sont disponibles sur le site officiel du concours et son trailer.

En 2027, Capcom célébrera également le 40e anniversaire de la série Mega Man. Le « Blue Bomber » a commencé à combattre des robots en 1987 et a immédiatement captivé les joueurs grâce à son gameplay gratifiant, ses personnages hauts en couleur et sa musique entraînante. La saga s’est vendue à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde et a dépassé le cadre des jeux vidéo pour s’étendre aux bandes dessinées, aux séries télévisées et à bien d’autres supports.

Pour célébrer cette annonce, Mega Man™ 11 bénéficiera d’une remise spéciale sur les boutiques en ligne au cours des prochains jours. Pendant une durée limitée, les joueurs pourront se procurer ce titre très apprécié à prix réduit sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Xbox Store et Steam.

