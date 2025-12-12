Out of Words a été confirmé pour une sortie sur Switch 2 en 2026. Développé par Kong Orange et WiredFly, ce jeu de plateforme co-op au style stop-motion invite les joueurs à retrouver leur voix perdue dans une aventure à deux.

Ensemble avec un ami, via co-op en ligne cross-plateforme ou co-op locale sur canapé, on explore le royaume sauvage et coloré de Vokabulantis en incarnant Kurt et Karla dans une histoire racontant la première fois qu’ils se sont tenus la main, où tout ce qui est visible a été conçu à la main.

Des marionnettistes aux programmeurs en passant par les poètes, l’équipe de développement unique derrière Out of Words a créé une expérience distincte. Issu de l’esprit du poète acclamé Morten Søndergaard, les codéveloppeurs WiredFly et Kong Orange ont soigneusement conçu et fabriqué chaque personnage en stop-motion, environnement et mécanique co-op pour raconter une histoire avec une touche profondément humaine.

Les joueurs doivent résoudre des énigmes défiant les lois de la physique dans des catacombes antiques et réaliser des cascades audacieuses parmi les gratte-ciels d’argile de Nounberg. Out of Words est un voyage pour deux, et cette aventure nécessite coopération, communication et timing parfait entre les deux joueurs.

Le monde est en jeu, tout comme la relation entre les protagonistes. Kurt et Karla se retrouvent empêtrés dans une bataille pour l’avenir de Vokabulantis et leur amitié elle-même. Il faut traverser les merveilles et les dangers du monde de Vokabulantis tout en tombant amoureux. Kurt et Karla pourront peut-être sauver ce pays des merveilles, mais à quel prix ?

Le jeu met en avant une aventure forgée à la main où chaque élément a été créé avec attention pour offrir un récit où l’on doit retrouver les mots. Les joueurs seront confrontés aux merveilles et aux aléas du monde de Vokabulantis, mais aussi à ceux des débuts d’une idylle amoureuse.