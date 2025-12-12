Le jeu acclamé Phasmophobia arrive sur Nintendo Switch 2, comme révélé ce soir lors des Game Awards. Le titre d’horreur coopératif de Kinetic Games sortira sur le système en 2026.

Phasmophobia est un jeu d’horreur psychologique coopératif dans lequel les joueurs doivent utiliser de l’équipement de chasse aux fantômes pour rassembler autant de preuves que possible sur l’activité paranormale. Les joueurs sont mis au défi d’enquêter sur des hantises dans une variété de lieux inquiétants.

Sur Nintendo Switch 2, des groupes allant jusqu’à quatre chasseurs de fantômes peuvent se réunir en ligne pour commencer leurs explorations paranormales à travers les 14 cartes du jeu, y compris la dernière addition de cette année, Nell’s Diner.

Daniel Knight, CEO et directeur du jeu chez Kinetic Games, a déclaré aujourd’hui qu’ils sont ravis de révéler que Phasmophobia arrive sur Nintendo Switch 2. C’est quelque chose que leur communauté et tous les membres de Kinetic Games voulaient depuis longtemps, donc ils sont vraiment heureux que ce secret bien gardé soit enfin dévoilé. Avec la version 1.0 prévue pour 2026, c’est un moment excitant pour que de nouveaux joueurs découvrent le jeu. Ils sont très heureux que les joueurs Switch 2 puissent les rejoindre pour tout ce qui arrive, ainsi que plonger dans la richesse du contenu ajouté tout au long de 2025.

Lancé pour la première fois en accès anticipé en 2020, Phasmophobia propose une expérience immersive avec des graphismes et des sons réalistes ainsi qu’une interface utilisateur minimale garantissant une expérience totalement immersive qui maintient les joueurs sur le qui-vive.

Le jeu permet d’identifier plus de 20 types de fantômes différents, chacun avec des traits, personnalités et capacités uniques pour rendre chaque enquête différente de la précédente. Les joueurs utilisent de l’équipement bien connu de chasse aux fantômes comme des lecteurs EMF, des Spirit Boxes, des thermomètres et des caméras de vision nocturne pour trouver des indices et rassembler autant de preuves paranormales que possible. Il est possible de trouver des possessions maudites qui accordent des informations ou des capacités en échange de sa santé mentale.

Le jeu intègre une reconnaissance vocale complète : les fantômes écoutent. Les joueurs utilisent leur vraie voix pour interagir avec les fantômes à travers des planches Ouija et des sessions EVP en utilisant une Spirit Box.

On peut choisir parmi plus de 10 emplacements hantés différents, chacun avec des rebondissements uniques, des cachettes et des agencements. Avec 5 difficultés par défaut et des défis hebdomadaires faits main, il existe de nombreuses façons de tester ses compétences.

Le travail d’équipe est crucial : plonger tête la première, se salir les mains en cherchant des preuves tout en se battant pour sa vie. Si l’on ne se sent pas à la hauteur de la tâche, on peut jouer la sécurité et soutenir son équipe depuis le camion en surveillant l’enquête avec la vidéosurveillance et les capteurs de mouvement.

Il est possible de créer ses propres parties pour adapter la difficulté à ses besoins ou à ceux de son groupe, avec des récompenses proportionnelles et inventer ses propres modes de jeu fous. On peut jouer aux côtés de ses amis avec jusqu’à 4 joueurs dans ce jeu d’horreur coopératif où le travail d’équipe est la clé du succès.