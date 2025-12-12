Grumpyface Studios, en collaboration avec Oh My Me Games, a annoncé aujourd’hui que Seafrog sortira sur Nintendo Switch au premier trimestre 2026. Le jeu propose une esthétique 3D rétro années 90 et un système de déplacement unique mêlant skateboard et plateforme.

Seafrog est un platformer d’action 2.5D avec une particularité : au lieu d’un skateboard, on chevauche une clé à molette propulsée par fusée à travers une série de navires abandonnés dérivant dans une mer mystérieuse. Il faut grinder sur des rails, enchaîner des tricks, booster à travers les ennemis et s’accrocher aux murs et plafonds en naviguant à travers plus de 100 défis faits main. Avec des améliorations à collectionner, des améliorations modulaires de clé à molette et une esthétique vibrante et stylisée rétro 3D années 90, Seafrog équilibre les tricks rapides avec l’exploration et la progression Metroidvania non linéaire.

Grumpyface Studios, développeur indépendant de longue date connu pour des titres comme Steven Universe: Save the Light, Teeny Titans et Castle Doombad, annonce sa première entreprise d’édition officielle, tirant parti de plus de 15 ans d’expérience en développement de jeux et d’une communauté de fans établie.

Pour cette nouvelle entreprise, Grumpyface s’est associé au développeur indépendant Oh My Me Games pour lancer Seafrog, un vibrant platformer-skateboard 2.5D qui a remporté le Grand Prix au IGN’s 2022 Rogue Jam par un jury incluant Reggie Fils-Aimé et Matt Casamassina. Initialement sorti sur Steam plus tôt cette année après cinq ans de développement, Seafrog a reçu des éloges enthousiastes des joueurs mais une faible visibilité en raison d’une portée marketing limitée lors de son lancement initial.

Grumpyface croyait fermement que Seafrog, avec son charmant esthétique rétro 3D années 90 et son système de déplacement unique mêlant skateboard et plateforme, avait le potentiel d’atteindre un public beaucoup plus large. La collaboration entre les deux studios est naturelle : les développeurs principaux d’Oh My Me ont précédemment travaillé chez Grumpyface pendant plusieurs années, et les équipes sont restées des amis proches et des collaborateurs créatifs tout au long du développement de Seafrog.

Les deux alliés indépendants s’unissent désormais officiellement en tant qu’éditeur et développeur pour donner à Seafrog l’attention qu’il mérite aux côtés d’une mise à jour 2.0.

Chris Graham, fondateur et directeur de Grumpyface, déclare que leur équipe a toujours aimé créer des jeux, mais tout aussi gratifiant a été de développer leur réseau d’amis développeurs talentueux et d’encourager leurs projets passion au fil des ans. En chemin, ils ont vu trop de jeux indépendants exceptionnels être négligés alors que le marché devient de plus en plus encombré. C’est ce qui a inspiré leur incursion dans l’édition : mettre en lumière des joyaux cachés comme Seafrog et les présenter aux publics plus larges dont ils savent qu’ils les aimeront autant qu’eux.

Tyler Maitland, directeur d’Oh My Me Games, déclare que Seafrog est un travail d’amour, et qu’ils sont ravis qu’il trouve un nouveau foyer avec leurs amis chez Grumpyface. C’est énergisant de naviguer dans le processus d’édition avec des développeurs partageant les mêmes idées, sachant qu’ils sont entièrement alignés dans leurs objectifs et qu’ils se soutiennent tous mutuellement.

La mise à jour majeure 2.0 inclut un rééquilibrage complet du jeu, de nouvelles musiques, de nouveaux moments d’histoire, des améliorations de contrôle et plus encore.

Les caractéristiques principales comprennent une campagne histoire de 10 à 14 heures avec trois rencontres de boss pour tester ses mouvements. On peut interagir avec une distribution colorée de personnages adaptés à tous les âges. Il faut collecter et combiner 24 Mod Chips pour personnaliser son jeu, les ajuster pour une expérience plus détendue ou augmenter ses statistiques pour plus de vitesse et de défi. On peut fouiller chaque pièce pour découvrir plus de 120 Snakestones cachés. Le jeu propose 16 heures et plus pour collecter 100% des objets dans chaque emplacement de carte.