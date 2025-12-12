Les joueurs vont devoir se préparer à une double dose de terreur et d’action avec la sortie mondiale de Resident Evil Requiem le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S et PC (Steam et Epic Game Store).

Le destin des deux protagonistes, Grace Ashcroft et Leon S. Kennedy, s’entremêle dans une enquête sur une série de morts étranges qui pourraient bien mener à la découverte de la vérité cachée derrière le tristement célèbre incident de Raccoon City de 1998. Dévoilé lors des Game Awards 2025, le légendaire Leon passe à la vitesse supérieure alors qu’il entame une enquête sur un cadavre retrouvé dans un hôtel abandonné, le même hôtel sur lequel planche simultanément Grace Ashcroft, analyste du FBI.

Les deux héros de Resident Evil Requiem offriront un gameplay complémentaire, Leon menant ses affaires à bien grâce à des actions palpitantes dansant avec la mort, tandis que Grace s’endurcira à travers un survival horror mémorable.

D’autres nouveautés ont également été dévoilées lors des Game Awards, notamment :

On attache sa ceinture pour une chevauchée légendaire : Resident Evil et Porsche, le constructeur automobile de renommée mondiale qui captive les passionnés de belles voitures depuis des décennies, s’associent pour offrir aux joueurs un frisson intense. Ensemble, ces deux marques emblématiques dévoileront en exclusivité dans le jeu une Porsche Cayenne Turbo GT unique, qui sera le véhicule de prédilection de Leon, offrant ainsi une monture légendaire à un personnage légendaire.

: Resident Evil et Porsche, le constructeur automobile de renommée mondiale qui captive les passionnés de belles voitures depuis des décennies, s’associent pour offrir aux joueurs un frisson intense. Ensemble, ces deux marques emblématiques dévoileront en exclusivité dans le jeu une Porsche Cayenne Turbo GT unique, qui sera le véhicule de prédilection de Leon, offrant ainsi une monture légendaire à un personnage légendaire. Une Édition Deluxe Encore Plus Complète : L’édition Deluxe de Resident Evil Requiem comprend désormais trois costumes pour Leon (Resident Evil 4, « Apocalypse » et « Film Noir ») ainsi qu’un pendentif d’arme représentant l’emblème du DSO (Division of Security Operations).

Pour mémoire, ont déjà été annoncés :

Bonus spécial de précommande : les précommandes sont disponibles, et toutes recevront en bonus le costume « Apocalypse » de Grace.

: les précommandes sont disponibles, et toutes recevront en bonus le costume « Apocalypse » de Grace. Session de rattrapage : Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sortiront également sur Nintendo Switch 2 le jour même de la sortie de Resident Evil Requiem, incluant leurs contenus additionnels de scénario et de modes de jeu. Il sera possible de se procurer l’ensemble dans le Pack Resident Evil Generation, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprenant Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem.

: Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sortiront également sur Nintendo Switch 2 le jour même de la sortie de Resident Evil Requiem, incluant leurs contenus additionnels de scénario et de modes de jeu. Il sera possible de se procurer l’ensemble dans le Pack Resident Evil Generation, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprenant Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem. De quoi patienter – Une présentation majeure intitulée « Resident Evil Showcase » sera diffusée début 2026 et permettra d’en apprendre plus sur Resident Evil Requiem.

– Une présentation majeure intitulée « Resident Evil Showcase » sera diffusée début 2026 et permettra d’en apprendre plus sur Resident Evil Requiem. Resident Evil dans Fortnite – Pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem via l’Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme la tenue Grace. Les objets issus de la collaboration avec Fortnite seront distribués après la sortie de Resident Evil Requiem.

– Pour célébrer l’arrivée de Capcom sur l’Epic Games Store, les joueurs qui achèteront Resident Evil Requiem via l’Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme la tenue Grace. Les objets issus de la collaboration avec Fortnite seront distribués après la sortie de Resident Evil Requiem. Jouer comme un pro – L’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement.

– L’édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspirés du jeu sera disponible chez Nintendo le jour du lancement. Amiibo Resident Evil – Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026.

– Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l’été 2026. Des nerfs d’acier : L’édition Premium Steelbook compred le jeu complet et le contenu de l’édition Deluxe.

D’autres annonces encore plus palpitantes concernant Resident Evil Requiem seront partagées dans les mois à venir !

RESIDENT EVIL REQUIEM sortira le 27 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Swtich 2 et PC (Steam et Epic Game Store).