CRKD, la marque de gaming premium de collection, a annoncé aujourd’hui le Nitro Deck 2, avec des précommandes qui débutent immédiatement et une livraison prévue à partir du printemps 2026. L’annonce a eu lieu exclusivement lors d’une présentation spéciale diffusée sur le post-show IGN des Game Awards 2025.

Depuis le lancement de la Nintendo Switch 2 plus tôt cette année, les joueurs avertis attendaient fébrilement des nouvelles sur le Nitro Deck 2, excités à la perspective de faire évoluer leur nouveau matériel avec les nombreux avantages offerts par l’écosystème Nitro Deck. Juste à temps pour les fêtes, CRKD dévoile enfin la réponse que la communauté attendait : Nitro Deck 2 arrive plus tôt que beaucoup ne l’avaient anticipé.

Conçu pour élever le jeu en mode portable sur Nintendo Switch 2, le Nitro Deck 2 s’appuie sur tout ce que les joueurs ont aimé dans le Nitro Deck original, maintenant avec encore plus de confort, de précision et de performance. Avec une ergonomie améliorée, zéro drift de stick grâce à la toute nouvelle technologie CRKD CaptiStick, et une suite de fonctionnalités personnalisables, le Nitro Deck 2 est le nirvana du portable, créé pour les joueurs qui exigent le meilleur de chaque session de jeu.

Entièrement rétrocompatible avec la Nintendo Switch originale et la Switch OLED, le Nitro Deck 2 est également idéal pour une utilisation avec PC, mobile et Smart TV via la technologie Bluetooth intégrée. Conçu et finalement façonné avec les retours inestimables de la communauté CRKD, le Nitro Deck 2 dispose d’un mécanisme de verrouillage rétractable qui garantit un ajustement sécurisé sur Switch et Switch 2, reliant harmonieusement plusieurs générations de matériel pour une expérience vraiment flexible et tournée vers l’avenir.

Construit de zéro pour tirer parti de plusieurs nouvelles innovations techniques, la tablette de console ne glisse plus dans la coque du Nitro Deck 2. Dans une amélioration marquée, conçue pour poser moins de risques à la console, les joueurs placent maintenant leur tablette en position, puis utilisent le cadran de verrouillage rétractable intégré situé à l’arrière de la plaque arrière caoutchoutée du Nitro Deck 2 pour serrer solidement. Assurant une prise sécurisée et une protection durable, le Nitro Deck 2 inclut un adaptateur legacy si les joueurs souhaitent l’utiliser avec la Nintendo Switch originale ou la OLED Switch, parfait pour ceux qui possèdent les deux générations de console. Encore plus de fonctionnalités sont présentes grâce au Bluetooth, permettant aux joueurs de choisir entre Switch 2, Switch, PC, mobile et Smart TV, ou simplement d’utiliser l’adaptateur U inclus dans le pack pour un jeu portable filaire à faible latence.

L’ergonomie utilisateur a également reçu une mise à niveau avec le Nitro Deck 2, disposant maintenant d’un stick analogique droit décalé pour une sensation plus naturelle et ergonomique. De plus, le design de la coque extérieure a été affiné, avec des contours sculptés pour une sensation en main nettement améliorée par rapport au Nitro Deck original.

Le Nitro Deck 2 introduit la technologie CRKD CaptiStick, avec des sticks analogiques basés sur des condensateurs qui offrent une précision sans drift, un contrôle ultra-réactif et une résistance ajustable. Contrairement aux sticks à effet Hall, les CaptiSticks sont immunisés contre les interférences magnétiques et utilisent un design sans contact, empêchant l’usure et garantissant que le drift de stick n’interrompt plus jamais les sessions de jeu. Le système de capteur avancé offre une entrée précise tout en maintenant une faible consommation d’énergie, et les joueurs peuvent également ajuster la résistance du stick pour correspondre à leur sensation préférée, d’un mouvement plus rapide à un suivi plus serré et plus contrôlé.

Le Nitro Deck 2 conserve les boutons arrière programmables qui se sont avérés si utiles sur l’original mais inclut maintenant de nouveaux boutons d’épaule secondaires L2 et R2 pour encore plus d’options de personnalisation. Les capuchons de stick restent interchangeables et compatibles avec les packs de capuchons de stick CRKD existants, et un nouveau système de D-Pad interchangeable fait ses débuts avec deux packs d’accessoires offrant quatre styles au total, incluant un ensemble entièrement noir et un ensemble métallique CRKD.

Les gâchettes du Nitro Deck 2 ont été améliorées en gâchettes numériques douces et tactiles, et le Nitro Deck 2 inclut maintenant un support métallique plus durable. La compatibilité des contrôles de mouvement permet aux joueurs d’utiliser les contrôles de mouvement dans les jeux compatibles, et la vibration ajustable garantit que les joueurs ressentent chaque mouvement avec impact. Les joueurs peuvent continuer à affiner les performances avec la vibration ajustable, le mode Deadzone, le mode Turbo et des options de personnalisation supplémentaires, toutes conçues pour adapter parfaitement l’expérience à chaque utilisateur individuel.

Le Nitro Deck 2 ne sert pas seulement au jeu portable, fonctionnant également comme une manette sans fil ou filaire pour PC, appareils mobiles, smartphones et Smart TV, permettant aux joueurs de profiter d’un contrôle fluide même lorsque la console est dockée. Lorsque la console n’est pas insérée, la pièce centrale incluse peut être installée pour une configuration d’affichage propre ou pour utiliser le Nitro Deck 2 comme une manette dédiée de style pro.

Le Nitro Deck 2 reste partie du True Collection System. Il suffit de toucher son téléphone pour révéler le rang de rareté, enregistrer son produit et le revendiquer comme partie de sa collection. Dans l’application, CRKD CTRL donne aux joueurs le pouvoir de personnaliser les performances avec le remapping, des outils de calibration, le réglage de la vibration, des mises à jour de firmware et plus encore.

Lancé en blanc et noir fumé, tous deux avec des bases de stick analogique métallique couleur CRKD, les prix et détails du Nitro Deck 2 et des accessoires associés sont les suivants : Nitro Deck 2 à 99,99$ USD / 89,99£ GBP / 99,99€ EUR, étui rigide de transport Nitro Deck 2 à 39,99$ USD / 34,99£ GBP / 39,99€ EUR, packs D-Pad / capuchons de stick à 19,99$ USD / 19,99£ GBP / 19,99€ EUR (livraison prévue printemps 2026).

Le package inclut la manette Nitro Deck 2, la pièce centrale, l’adaptateur legacy, l’adaptateur mode filaire et le câble de charge.

Jack Guinchard, Global Brand Manager chez CRKD, a déclaré que le Nitro Deck a lancé la marque CRKD et est toujours aimé par des milliers de joueurs Switch. Depuis le lancement de la Switch 2, ils ont été inondés de demandes pour améliorer leur accessoire héros mais étaient réticents à faire des annonces jusqu’à ce qu’ils soient confiants de livrer un successeur digne qui non seulement égalait l’original mais s’appuyait dessus avec des changements et innovations significatifs. Toute leur équipe est très fière du Nitro Deck 2 et ils croient que l’impact qu’il apporte au jeu portable sera bien accueilli par la communauté des joueurs Switch. Ils ont hâte d’accueillir les anciens et nouveaux fans du Nitro Deck 2 et travaillent dur pour commencer les livraisons au printemps prochain.