Annoncé depuis avril dernier, Desert Race Adventures est disponible depuis peu sur notre Nintendo Switch préférée. Prenant pour cadre une discipline rarement représentée dans le monde vidéoludique, à savoir le rallye-raid, le titre n’est pourtant pas un jeu de course mais bien un jeu de gestion où vous devrez gérer non seulement un équipage, mais également ses ressources tout en composant avec les nombreux aléas qui font partie intégrante d’épreuves comme le Paris-Dakar. Alors serrez bien vos harnais, lancez le chronomètre et gardez bien un œil sur la carte de navigation, c’est parti pour voir ce que Desert Race Adventures nous propose!

De Bruxelles à Lomé

Le titre est l’oeuvre du studio Firedrake Games, jeune studio fondé en 2024, et édité par les finlandais de Black Smoke Publishing. Le pitch est simple : parti de Bruxelles, il vous faut rallier l’arrivée située à Lomé, la capitale du Togo. Bien entendu, l’aventure ne sera pas un long fleuve tranquille puisqu’il faudra gérer à la fois différents paramètres durant la compétition (essence, vivres, vitesse, etc…) mais également divers événements qui se déclencheront de façon imprévue : rencontre avec des bandits ou des animaux sauvages, accidents, aide à un autre équipage en difficulté et j’en passe.

Et la première étape de l’aventure sera de sélectionner un équipage, composé d’un pilote et d’un copilote. A chaque partie, vous aurez le choix entre trois protagonistes dans chaque catégorie. Et c’est ici qu’il vous faudra commencer à affûter votre stratégie pour la course puisque chacun d’entre eux aura un avantage (consomme moins de nourriture, moins de risque d’accident) et un inconvénient (fait consommer plus d’essence, plus de risque de croiser des bandits). A noter que les pilotes et copilotes changent à chaque nouvelle partie, obligeant à chaque fois à adapter sa stratégie.

Éviter de se retrouver dépourvu

Une fois son équipage arrêté, il faut à présent choisir ce qu’on va embarquer dans notre véhicule. Trois slots sont disponibles et vous devrez choisir entre pièces de rechange, vivres, essence ou encore kit de survie. Et c’est parti ! Dans Desert Race Adventures, vous ne piloterez pas vous-même la voiture. Non. Votre rôle sera de surveiller en permanence les différents paramètres de celle-ci, ainsi que ceux de l’équipage. Le rallye est divisé en plusieurs étapes, et à la fin de chacune d’entre elles vous pourrez modifier les éléments embarqués, laisser votre équipage se reposer ou encore réparer les dégâts subis par le véhicule. Mais vous ne pourrez faire les trois à la fois, il vous faudra faire un choix!

Le cœur du jeu en lui-même se résumera par contre à réparer périodiquement votre voiture, vérifier la santé et la satiété de votre équipage et à gérer votre vitesse. Des événements arrivant de façon totalement aléatoire, il vous faudra aussi composer avec des rencontres avec d’autres équipages, avec des animaux ou encore avec des bandits qui viendront consommer certaines de vos ressources en fonction de vos choix.

Une technique basique

Esthétiquement, le jeu est plaisant à regarder au premier abord avec son esthétique inspirée de l’époque 8Bit. Toutefois, cela ne suffit pas. En effet, outre le fait qu’il n’y a qu’une seule voiture disponible (un tout-terrain jaune), il y a très peu de variations de décors durant notre parcours. On passe de routes bitumées durant le premier tiers de notre aventure à des pistes en forêt avant de terminer par un chemin dans le désert. Niveau variété, hélas, on reste sur notre faim!

Niveau bande-son, le constat est mitigé ; les musiques, qu’il s’agisse de celle du menu ou de celle en course, sont plutôt agréables. Et resteront potentiellement dans votre esprit un petit moment. En revanche, les bruitages sont peu variés et finissent par être plus irritants qu’autre chose.

Desert Race Adventures est disponible à compter du 18 novembre 2025, au prix de 5,99 euros sur l’eShop.