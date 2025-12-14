Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- System Shock – 10.3GB
- A-Train: All Aboard! Tourism Nintendo Switch 2 Edition – 9.1GB
- The Rogue Prince of Persia – 1.4GB
- Cast n Chill – Nintendo Switch 2 Edition – 600MB
Switch
- System Shock – 10.3GB
- Demonspire – 3.9GB
- Zumba – Dragon’s Marble Trial – 3.9GB
- Call of Warfare – FPS Modern Shooter – 3.8GB
- The Rogue Prince of Persia – 3.7GB
- Tomba! 2: The Evil Swine Return Special Edition – 3.2GB
- Trouble Witches Final Episode 01 Daughters of Amalgam – 3.0GB
- The Days Without Gods – 2.5GB
- Police Border Contraband Patrol Simulator – 2.3GB
- Oppidum – 1.9GB
- Timore 6: The Cadaver – 1.7GB
- Mech Arena Shooter Battle – 1.5GB
- Dive Expedition – 1.4GB
- Battle Pixel – 1.1GB
- Nordic Ashes: The Complete Saga – 1.0GB
- Cosmic Arcade Tycoon – 1.0GB
- Toy Cowboy Royale : RPG Dragon’s Challenge – 993MB
- Raptor Evolution – 865MB
- Horse Store Simulator – 769MB
- Slide Throw Snow Party – 575MB
- Cast n Chill – 556MB
- Escape Game R00M08 – 468MB
- Fight For America – 450MB
- Clutchtime: Basketball Deckbuilder – 360MB
- What is Older – 300MB
- Ahhnalog 112 – 279MB
- Baroque Become a Meta-Being Revive – 277MB
- Baradroid – 260MB
- LuminousStoria – 260MB
- Ocean Raft Simulator & Survival – 244MB
- Baroque Shooting: Reversed – 235MB
- Cup Heroes – 215MB
- Tanglewood – 210MB
- Hexa Chippy – 166MB
- Super Ultimate Fighters X – 130MB
- Monsters in Cards – 63MB
- Lucha Align – 57MB
- Big Trouble in Little Chimney – 50MB
- Eggconsole Yuureikun MSX2 – 41MB
Laisser un commentaire