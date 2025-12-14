Nintendo a déployé cette semaine une nouvelle vague de correctifs pour améliorer la rétrocompatibilité de plusieurs jeux sur Switch 2, incluant des titres majeurs comme Resident Evil 4 et Miitopia.

Miitopia, bien que fonctionnel, présentait des anomalies graphiques et des problèmes de textures sur Nintendo Switch 2. Ces dysfonctionnements sont désormais corrigés. Resident Evil 4 est également passé au statut pleinement opérationnel.

La liste complète des jeux bénéficiant de ces correctifs comprend Blade of Darkness, Game Dev Story++, Little Nightmares Complete Edition, Miitopia, Moji Yuugi, Resident Evil 4, Solid Void – Nature Puzzles, Sports Party, Streets of Rage 4 et Venture Towns.

En parallèle, Nintendo a identifié A Hat in Time comme actuellement inutilisable sur Switch 2. Le titre rencontre des problèmes de progression qui empêchent son bon fonctionnement. L’éditeur indique qu’une mise à jour future pourrait potentiellement résoudre ces complications et rendre le jeu jouable sur la nouvelle console.