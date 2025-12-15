Larian Studios a lancé Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition sur le Nintendo eShop de la Switch 2. Les possesseurs de la version Switch originale bénéficient gratuitement d’un patch Switch 2.

La Nintendo Switch 2 Edition propose une résolution améliorée et un framerate augmenté pour une expérience de jeu plus fluide par rapport à la version Switch première génération. Développé par les créateurs de Baldur’s Gate 3, ce RPG récompensé d’un BAFTA permet aux joueurs d’explorer un univers où leurs choix déterminent leur destin et celui du monde.

Le scénario place les joueurs dans un contexte où le Divin est mort et où le Néant menace. Les joueurs incarnent un personnage dont la puissance sommeille et doit s’éveiller. Le jeu offre cinq races jouables et propose une aventure accessible en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs. L’objectif consiste à affronter un ordre oppresseur dans un univers hostile à la magie pour devenir le dieu dont Rivellon a besoin.

L’Édition définitive représente la version la plus complète de ce RPG best-seller figurant sur la liste des incontournables de Metacritic.