Bandai Namco et CyberConnect2 ont annoncé la sortie du DLC Dragon Ball Z: Kakarot « DAIMA: Adventure Through the Demon Realm – Part 2 » pour début 2026, entre janvier et mars. Ce contenu additionnel introduira Vegeta (Mini) en personnage jouable, un combat de boss contre Tamagami Numéro Deux et de nouveaux ennemis issus du Royaume des Démons.

Vegeta (Mini) dispose d’une puissance inégalée malgré sa petite taille. Sa technique signature Armor Strike inflige un coup dévastateur, tandis qu’Arc Shot acculte les ennemis et lance une onde de choc ultra-rapide créant des ouvertures pour des attaques de suivi imparables.

Tamagami Numéro Deux représente le gardien implacable de la Dragon Ball à deux étoiles. Maîtrisant la fureur des tornades, il peut annuler les attaques entrantes et projeter ses adversaires au loin. Sa technique à la lance Crosswave Slash libère une onde de choc rapide en forme de croix, et Vortex Strike invoque un gigantesque tourbillon pour submerger ses ennemis.

De nouveaux adversaires du Royaume des Démons apparaîtront lors de l’exploration du Premier Monde Démoniaque. Le Tank de la Gendarmerie est un combattant lourd doté d’attaques puissantes à distance et en charge. Les Officiers de la Gendarmerie sont des ennemis coriaces capables d’appeler des renforts et d’attaquer sous tous les angles.

Dragon Ball Z: Kakarot est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam et Nintendo Switch.