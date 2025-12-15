Silver Lining Interactive, le développeur Square Glade Games et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer la sortie d’éditions physiques standard et collector de Outbound sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, à venir au deuxième trimestre 2026. Faites vos sacs, remplissez votre thermos et dépoussiérez vos chaussures de randonnée : le voyage s’apprête à commencer !

Pour ajouter à cette nouvelle passionnante, Silver Lining est ravi de confirmer que l’édition Nintendo Switch 2 sera disponible sous forme de cartouche complète, permettant aux joueurs de profiter de l’aventure comme de véritables collectionneurs. Pour ceux qui aiment ramener un souvenir de leur voyage à la maison, l’édition collector de Outbound est un road trip dans une boîte, parfaite pour les collectionneurs, les gamers confortables et tous ceux qui aiment garder un souvenir de l’aventure !

Contenu de l’édition standard

Jeu physique

DLC « School Bus Adventures »

Bande originale numérique

Contenu de l’édition collector

Carte routière du jeu : planifiez vos aventures dans le jeu comme un véritable routard.

Standee en acrylique représentant l’illustration principale du jeu : placez-le en toute sécurité sur votre bureau ou votre étagère.

Charme à accrocher : un petit quelque chose pour la route.

4 pins en émail – de petits badges d’honneur pour votre amour des aventures chaleureuses.

2 écussons en tissu – parfaits pour les vestes, les sacs ou le matériel de camping.

6 cartes postales – envoyez un message depuis vos voyages ou affichez-les chez vous.

Coffret collector – conçu pour garder tous vos trésors en sécurité et au chaud.

Contenus de l’édition standard : jeu physique, DLC « School Bus Adventures » et bande originale numérique.

Outbound est un jeu d’exploration en monde ouvert qui se déroule dans un futur proche et utopique. Vous commencez avec un camping-car vide, que vous pourrez ensuite transformer en la maison de vos rêves, seul ou avec vos amis. Construisez et explorez à votre rythme, récupérez des matériaux, fabriquez des objets et personnalisez votre véhicule à l’aide de pièces modulaires. Développez différentes technologies afin d’alimenter votre maison efficacement. Ajustez votre style de jeu pour vous adapter aux nouveaux paysages et aux conditions environnementales en constante évolution.

Sources d’énergie

Alimentez votre camping-car électrique avec de l’énergie solaire, éolienne ou hydraulique.

Construisez

Construisez votre base mobile à l’aide d’un système de construction modulaire. Personnalisez votre véhicule avec de la peinture, des décorations et des meubles pour concevoir votre intérieur.

Artisanat

Fabriquez des ateliers et des outils à l’aide des ressources fournies par Mère Nature. Développez des technologies de pointe et combinez-les pour créer de nouveaux matériaux.

Cultivez

Aménagez des jardins pour cultiver des plantes et des champignons aussi délicats que délicieux, puis cuisinez-les ou mangez-les crus pour subvenir à vos besoins.

Jouez ensemble

Explorez un monde ouvert haut en couleur rempli de biomes, de ressources et de secrets à découvrir avec vos amis. Jouez à Outbound seul ou avec jusqu’à 4 joueurs en co-op.