Walaber Entertainment a dévoilé Parking Garage Rally Circuit DX, une version étendue du jeu de course arcade rétro développé en solo par Tim Fitzrandolph, alias Walaber. Disponible dès aujourd’hui sur la plateforme Wavedash au prix de 14,99$, le titre arrivera sur Steam et consoles en 2026.

Parking Garage Rally Circuit DX double le contenu du jeu original avec l’ajout de l’European Tour, qui introduit 8 parkings européens à étages aux 8 garages américains déjà présents, portant le total à 16 circuits. Les joueurs pourront parcourir des parkings situés à Paris (Art Car Park), York (York Castle Car Park), Turin (Car Factory), Montpellier (Double Loop), Hamburg (Concert Hall), Copenhagen (Power Plant), Geneva (Parking Tour) et Naples (Cave Park). Ces emplacements s’inspirent de parkings réels, bien que certains éléments comme des tunnels sous-marins ou des stalactites suggèrent une liberté artistique assumée.

Le jeu propose un mode solo ainsi qu’un mode multijoueur en ligne permettant de créer et rejoindre des lobbies jusqu’à 8 joueurs pour s’affronter sur n’importe quel circuit et avec toutes les classes de voitures disponibles, avec attribution de points après chaque course. Un mode Endurance de type arcade permet d’enchaîner les tours jusqu’à épuisement du temps imparti. Des cheat codes à découvrir débloquent des modificateurs ainsi que des voitures et circuits spéciaux.

Conçu pour ressembler à un jeu Sega Saturn perdu datant de 1998, Parking Garage Rally Circuit DX mise sur une jouabilité accessible grâce à un système de boosts enchaînables façon Mario Kart, tout en demandant de la maîtrise pour débloquer les nouvelles classes de véhicules et dominer les classements en ligne. L’ensemble est accompagné d’une bande-son inédite composée par The Holophonics, le groupe à l’origine de la musique du jeu original.

Tim Fitzrandolph explique que ce qui devait initialement être un simple ajout de contenu s’est transformé en un nouveau jeu à part entière doublant la taille de l’original. Le développeur se félicite que Parking Garage Rally Circuit DX fasse partie du lancement de Wavedash, une plateforme permettant de jouer à des jeux de qualité console directement dans le navigateur sans téléchargement de client ni matériel spécifique. Contrairement au cloud gaming, Wavedash exécute les jeux nativement dans le navigateur en exploitant la puissance de la machine et les technologies web modernes pour assurer une réactivité optimale et un framerate fluide. Le partage d’un simple lien permet aux amis de rejoindre instantanément une course.