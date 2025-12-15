Le Nintendo Switch eShop nord-américain propose actuellement une série de promotions incluant des prix records pour plusieurs jeux dont Another Crab’s Treasure, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate et de nombreux autres titres.

Another Crab’s Treasure passe à 14,99$ contre 29,99$ initialement, tandis que Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est disponible à 11,99$ au lieu de 29,99$. Parmi les réductions les plus significatives, Hogwarts Legacy chute à 8,99$ contre 59,99$, Batman: Arkham Trilogy à 19,79$ au lieu de 59,99$, et LEGO Star Wars: The Skywalker Saga à 11,99$ contre 59,99$ habituellement.

Les jeux Harry Potter: Quidditch Champions et LEGO Harry Potter Collection sont respectivement proposés à 5,99$ contre 29,99$ chacun. Mortal Kombat 1 bénéficie d’une réduction importante à 7,99$ au lieu de 39,99$. Les collections Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered et Tomb Raider 1-3 Remastered affichent des prix de 11,99$ et 8,99$ respectivement.

Du côté des titres indépendants, Crown Trick, Figment, Figment 2, Greak: Memories of Azur, Monster Sanctuary, Thomas Was Alone et Yoku’s Island Express sont tous disponibles à 1,99$. Among Us passe à 3,00$ contre 5,00$, tandis que The House of the Dead: Remake tombe à 2,49$ au lieu de 24,99$.

Les franchises Mega Man sont également en promotion avec Mega Man Legacy Collection 2 à 4,99$ et Mega Man X Legacy Collection à 7,99$. Les titres Fatal Frame: Maiden of Black Water et Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse sont proposés à 27,99$ et 29,99$ respectivement.

Les collections de jeux LEGO bénéficient de réductions variées, avec LEGO City Undercover à 4,49$, LEGO Jurassic World à 3,99$ et LEGO Marvel Super Heroes à 5,99$. Samurai Warriors 5 et Ninja Gaiden: Master Collection sont disponibles à 29,99$ et 19,99$ chacun.

Parmi les autres titres en promotion figurent Atelier Yumia à 38,99$, Core Keeper à 11,99$, Viewfinder à 14,99$, Thank Goodness You’re Here à 11,99$, Witch on the Holy Night à 23,99$, ainsi que les séries Oceanhorn, Blossom Tales et 20XX/30XX à prix réduits.

La totale:

– 20XX – $3.59 (prix de base: $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base: $5.00)

– A Monster’s Expedition – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Another Crab’s Treasure – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Atelier Yumia – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Blossom Tales 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Bonfire Peaks – $6.99 (prix de base: $19.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Brok the InvestiGator – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Children of Morta – $3.28 (prix de base: $21.99)

– Core Keeper – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crow Country – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crown Trick – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Dark Deity – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Darkwood – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Despelote – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base: $59.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Figment 2 – $1.99 (prix de base: $24.99)

– Going Under – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Hogwarts Legacy – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Kao the Kangaroo – $3.85 (prix de base: $29.990

– KeyWe – $3.70 (prix de base: $24.99)

– Kingdom Two Crowns – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered – $11.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base: $29.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base: $29.990

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base: $59.99)

– Lil Gator Game – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Mika and the Witch’s Mountain – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Sanctuary – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Moon – $9.49 (prix de base: $18.99)

– Mortal Kombat 1 – $7.99 (prix de base: $39.99)

– NeoGeo Pocket Color Selection Vol. 1 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Overcooked Special Edition – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Ruffy and the Riverside – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Samurai Warriors 5 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base: $39.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Spiritfall – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Superhot – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Sword of the Necromancer: Resurrection – $12.47 (prix de base: $24.95)

– Symphonia – $9.99 (prix de base: $19.990

– Taito Milestones 3 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $11.99 (prix de base: $19.99)

– The House of the Dead: Remake – $2.49 (prix de base: $24.99)

– The Sexy Brutale – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Tomb Raider 1-3 Remastered – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Tomb Raider 4-6 Remastered – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Trover Saves the Universe – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Victory Heat Rally – $16.24 (prix de base: $24.99)

– Viewfinder – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Warriors: Abyss – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Witch on the Holy Night – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Yoku’s Island Express – $1.99 (prix de base: $19.99)