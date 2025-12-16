NIS America a annoncé la sortie d’Ariana and the Elder Codex en versions physique et digitale sur Nintendo Switch le 24 mars 2026 en Amérique du Nord et en Europe.

Cet action-RPG en 2D à défilement horizontal suit Ariana Virellis, une bibliothécaire capable d’utiliser une magie spéciale pour entrer dans des livres et réparer leur contenu. Sa mission consiste à restaurer les légendaires Livres des Sept Héros, corrompus par une force inconnue, et résoudre le mystère entourant la bibliothèque magique.

L’univers du jeu repose sur une mythologie originale. Il y a 1500 ans, l’humanité a reçu des artefacts magiques : quatre livres représentant les éléments et une plume magique capable de créer d’autres ouvrages. Au fil du temps, trois livres supplémentaires sont apparus, formant les sept livres les plus puissants du monde. Un incident frappe aujourd’hui la bibliothèque : quelqu’un a saboté ces livres, faisant disparaître la magie du monde. Ariana doit agir pour restaurer l’équilibre.

En utilisant la magie spéciale de bibliothécaire lui permettant d’entrer dans les Codex, Ariana cherche à réparer les livres pour ramener la magie. Les joueurs devront découvrir si Ariana peut réparer chaque tome en toute sécurité et démêler les mystères cachés dans la bibliothèque.

Le gameplay propose des combats dynamiques avec des combos et une grande variété de sorts, le tout dans un monde visuellement inspiré par les livres et la magie. Les joueurs s’aventurent dans les Sept Codex des Héros, vainquant des ennemis pour obtenir de nouveaux sorts magiques et capacités donnant accès à des zones précédemment inaccessibles. Les Points de Réparation se restaurent en relevant des défis de plateforme et de combat testant les capacités. Terminer rapidement ces Points de Réparation octroie des bonus de PV permanents et davantage de récompenses.

Plus de 30 sorts magiques et capacités sont débloquables, permettant de les combiner à travers six emplacements durant le voyage pour réparer les Codex altérés. L’expérimentation de différentes combinaisons permet de découvrir ce qui convient le mieux au style de jeu de chacun.

Les joueurs affrontent des boss redoutables, gardiens des Codex altérés, chacun disposant d’un arsenal dévastateur testant les compétences de combat et de plateforme. Il faut esquiver les sorts, chronométrer les attaques et gérer sa santé pour triompher.

Le système d’Objets Magiques permet d’atténuer les défis en débloquant, fabriquant et équipant ces objets pour augmenter les statistiques et obtenir des bonus comme des boosts élémentaires, des coups critiques accrus, une réduction du recul et bien plus encore.

source