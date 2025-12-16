La chaîne SwitchUp a publié une analyse détaillée de la mise à jour gratuite Nintendo Switch 2 de Divinity: Original Sin 2, révélant les caractéristiques techniques du portage amélioré.

Le jeu nécessite 30 GB d’espace de stockage sur Switch 2. En mode docké, le titre maintient 60 images par seconde de manière stable avec une résolution estimée entre 1080p et 1440p, sans atteindre le 4K natif. En mode portable, le framerate est verrouillé à 30 images par seconde avec une résolution oscillant entre 720p et 1080p.

Les avantages de cette version Switch 2 incluent les 60 FPS en mode docké, une résolution supérieure non native, des temps de chargement réduits et la gratuité de la mise à jour pour les possesseurs de la version Switch originale.

Les limitations identifiées concernent le framerate limité à 30 FPS en mode portable, l’absence de mode souris et l’absence de coopération en écran partagé (split screen).