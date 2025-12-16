LEVEL-5 et LEVEL-5 Osaka ont confirmé la sortie prévue pour décembre 2025, aux alentours de Noël, du DLC gratuit de Fantasy Life i : la Voleuse de Temps intitulé Les Machinations du Sinistre Courtier Bazario (The Sinister Broker Bazario’s Schemes en anglais). Cette annonce intervient après que le studio a indiqué avoir reçu des questions de certains utilisateurs s’interrogeant sur la sortie effective du contenu en décembre.

Ce DLC gratuit, annoncé en juin dernier alors que le jeu affichait 1 million de ventes, constitue une récompense pour les joueurs. Fantasy Life i : la Voleuse de Temps, lancé en mai dernier, a depuis dépassé les 1,4 millions de ventes.

Le contenu additionnel investira la zone de Ginormosia, qui connaîtra d’étranges transformations. L’attention se porte sur Bazario, le nouveau personnage destiné à jouer un rôle clé dans l’histoire et à laisser une empreinte significative sur le monde de Fantasy Life i. Ce courtier arbore constamment un grand sourire qui semble dissimuler de troubles secrets.

Le DLC introduira de nouveaux monstres à combattre, de nouveaux équipements à découvrir et de nouvelles montures à chérir. Un artéfact inédit crachant de la fumée modifiera l’expérience de jeu, bien que les détails restent à préciser. LEVEL-5 a indiqué que des informations officielles supplémentaires seront publiées prochainement.

Le studio mentionne que ce contenu combinera roguelike et monde ouvert, promettant une expérience longue et addictive. Toutefois, un report demeure possible, LEVEL-5 étant coutumier du genre.