Team Cherry a annoncé le développement d’une Nintendo Switch 2 Edition pour le Hollow Knight original, prévue pour 2026. Les possesseurs de la version Nintendo Switch bénéficieront d’une mise à niveau gratuite.

Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition intégrera l’ensemble des mises à jour et améliorations déployées pour Silksong sur la plateforme. Le jeu proposera des modes haute fréquence d’images, des résolutions supérieures et de nombreux effets graphiques additionnels.

Hollow Knight est un jeu d’action-aventure 2D au style classique se déroulant dans un vaste monde interconnecté. Les joueurs explorent des cavernes sinueuses, des cités antiques et des terres mortelles, combattent des créatures corrompues, se lient d’amitié avec des insectes bizarres et résolvent les mystères anciens au cœur du royaume.

Le jeu inclut tous les packs de contenu gratuits : Hidden Dreams introduit de nouveaux adversaires redoutables, des combats de boss, des améliorations et de la musique. The Grimm Troupe permet d’allumer la lanterne cauchemar pour invoquer la troupe, avec une nouvelle quête majeure, des combats de boss, des charmes, des ennemis et des amis. Lifeblood apporte de nouveaux outils de cartographie, un combat de boss, des boss améliorés, de la musique et des extras cachés. Godmaster invite à prendre place parmi les dieux avec de nouveaux personnages et quêtes, des combats de boss et des surprises cachées.

Le jeu propose une action en défilement latéral classique avec des finitions modernes. Les joueurs forgent leur propre chemin dans le monde expansif et ouvert d’Hallownest, choisissant leurs trajectoires et les ennemis à affronter. Le système d’évolution offre de puissantes compétences et capacités : sorts, force, vitesse, sauts sur des ailes éthérées, dash fulgurant et projection d’âme enflammée sur les ennemis.

Le système de charmes permet d’équiper des reliques anciennes offrant des pouvoirs et capacités bizarres, personnalisant le voyage de chaque joueur. Plus de 140 ennemis et 30 boss épiques attendent les aventuriers. Des outils de cartographie étendus incluent boussoles, plumes, cartes et épingles pour améliorer la compréhension des paysages tortueux de Hollow Knight. La partition intime et envoûtante accompagnant le joueur a été composée par Christopher Larkin. L’ensemble du casting de personnages mignons et effrayants est animé traditionnellement en 2D image par image.