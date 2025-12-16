Le city builder montagnard Laysara: Summit Kingdom sortira en version finale 1.0 sur PC et débarquera simultanément sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que Xbox One et Series X|S le 27 février 2026.

La mise à jour 1.0 introduira pour la première fois un mode campagne de 15 missions. Des éditions physiques seront également disponibles sur Nintendo Switch et PlayStation 5 lors du lancement, produites par l’éditeur et co-développeur tchèque Nejcraft, l’équipe responsable de l’adaptation console de Laysara.

Laysara: Summit Kingdom propose de construire et développer un royaume en haute montagne. Les joueurs doivent organiser des systèmes de production complexes pour répondre aux besoins des trois castes composant la société, tout en affrontant les risques montagnards comme les tempêtes et les avalanches.

Ce jeu de construction et de gestion urbaine transporte le genre à des hauteurs inédites. La population ayant quitté les plaines, il faut lui bâtir un nouvel habitat sur une chaîne montagneuse escarpée. Chaque campagne ou partie libre permet d’édifier plusieurs villes sur différentes montagnes, chacune présentant des caractéristiques et défis uniques. Les villes sont interdépendantes et forment un réseau commercial modifiable en revisitant des installations déjà développées, dans le but de reconstruire le royaume déchu de Laysara.

Chaque montagne présente des défis spécifiques avec sa forme, sa disposition, ses ressources et ses conditions météorologiques propres. Certains emplacements offrent de grands espaces pour les cultures dans les zones basses, tandis que d’autres nécessitent principalement l’extraction de minerai dans des régions glaciales et dangereuses. En cas de manque de ressources spécifiques, il est possible d’établir des routes commerciales avec d’autres villes.

Les avalanches constituent un danger majeur de la vie en montagne. Bien qu’impossibles à arrêter, des moyens de préparation existent : créer des barrières naturelles en plantant des forêts, bâtir des murs pour orienter le flux de neige ou les déclencher volontairement tant qu’elles restent gérables. La vigilance est nécessaire pour éviter la destruction ou l’ensevelissement des villes.

Le transport de marchandises jusqu’au sommet d’une montagne, en franchissant falaises, crêtes, précipices et rivières, nécessite un vaste réseau interconnecté de routes, ponts et puits de mine pour assurer des chaînes d’approvisionnement fiables. L’expansion urbaine exige l’amélioration de ce réseau par le pavage des routes, l’utilisation de systèmes de levage élaborés ou l’aide de yacks pour les porteurs.

Le défi ultime consiste à conquérir la cime de la montagne et y édifier un temple. Cette entreprise extraordinaire requiert la création d’un passage sûr permettant d’acheminer une énorme quantité de ressources jusqu’au sommet. Malgré l’isolement et le danger du lieu, ériger un temple au sommet symbolise le triomphe absolu de l’homme sur les éléments.

Laysara: Summit Kingdom est un jeu de construction pure basé sur l’économie, la gestion des ressources et la survie, sans combats ni éléments militaires.