Monolith Soft, le développeur renommé de la série Xenoblade Chronicles, a publié une nouvelle interview célébrant son travail sur la franchise Zelda. L’entretien réunit Yasuhiro Fujita de Monolith Soft et Daiki Iwamoto de Nintendo, qui reviennent sur l’implication du studio dans des titres comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.

L’interview, actuellement disponible uniquement en japonais, révèle que l’équipe de Monolith Soft a ressenti une certaine anxiété lors de sa première collaboration avec Nintendo sur Skyward Sword en 2011. Les deux parties ont gagné progressivement en confiance au fil des projets réussis.

Monolith Soft a rejoint le projet Breath of the Wild juste avant la diffusion des premières images au public. Le studio a contribué au level design et aux idées de gameplay. Cette production a nécessité une charge de travail sans précédent pour l’équipe.

La collaboration s’est intensifiée avec Tears of the Kingdom, Monolith Soft s’impliquant dès les premières étapes du développement. Les membres de l’équipe Nintendo se sont rendus fréquemment au studio pour discuter des idées et concepts.

Fujita exprime la nécessité pour son équipe de maintenir une flexibilité face aux nouveaux défis présentés à chaque développement Zelda. Il souhaite constituer une équipe rassemblant diverses compétences et expériences, capable de communiquer efficacement et de rechercher constamment la meilleure approche tout en s’adaptant aux changements. Le responsable ambitionne que le studio assume davantage de responsabilités sur différents projets.

Iwamoto affirme vouloir que Monolith Soft joue un rôle central en tant que partenaire solide dans la création de la série Zelda depuis la conception initiale. Il souhaite que le studio, en s’appuyant sur le savoir-faire développé lors des collaborations précédentes, renforce encore ses capacités d’équipe globales pour continuer à créer ensemble des titres de série uniques.

Monolith Soft a également collaboré avec Nintendo sur plusieurs jeux first-party, notamment Mario Kart World, Splatoon 3 et Animal Crossing: New Horizons. Le studio est devenu manifestement une partie intégrante de la structure de développement de Nintendo, continuant sans doute à produire de nouvelles entrées dans la série Xenoblade Chronicles tout en maintenant son implication dans les futurs titres Zelda.