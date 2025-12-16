Aujourd’hui, Akihiro Hino annonce que la prochaine mise à jour 2.0.0 d’Inazuma Eleven sera présentée plus en détail le 17 décembre et qu’elle sortira le 22 décembre. Il tease aussi les joueurs en mentionnant qu’une nouvelle rareté sera ajoutée.

Il s’agit de la rareté Basara, qui se situerait au-dessus de la rareté Héros. Selon ses dires, il faudra obtenir des personnages de rareté Héros pour débloquer cette nouvelle rareté. Apparemment, elle permettra d’utiliser le personnage sous toutes les configurations (équipe Tension, Justice, Brèche, etc.), donc un héros connu de Inazuma Eleven qui serait entièrement personnalisable.

Évidemment, la mise à jour du 22 décembre ajoutera le circuit Galaxy au mode Chronicle. D’autres ajouts seraient disponibles, mais il n’y a pas d’annonce officielle à ce jour.

Aussi, si vous l’avez manqué, pour célébrer le nombre de copies vendues, des codes ont été donnés afin d’obtenir divers bonus et personnages.

QFUFSDHQCPEP : 50 étoiles de lien, 50 fèves d’amélioration de chaque type.

SKBMYLCKRKJZ : 50 étoiles de lien, 5 fleurs inazuma et 5 fleurs main célestes.

DGTDRCSFLMXT : 100 étoiles lien, 100 fèves d’amélioration de chaque type et 1 boîte de victoire (héros).

EDNAEEJSFAER : 20 grandes orbes EXP, 1 Mark Evan rareté légendaire et 1 boîte de victoire (héros).

Encore avant cette vague de code cadeau, il y avait également d’autre code pour débloquer des personnages exclusifs :