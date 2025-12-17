Warner Bros. Games a déployé une mise à jour pour Batman: Arkham Knight incluant des améliorations non spécifiées pour le jeu lorsqu’il est joué sur Nintendo Switch 2 en mode portable via la rétrocompatibilité.

Batman: Arkham Knight n’était pas dans le meilleur état lors de son arrivée sur Switch originale en 2023, particulièrement concernant les performances. La Switch 2 lui offre une seconde vie grâce à cette nouvelle mise à jour qui fait suite à un patch de rétrocompatibilité déployé en novembre ayant résolu certains problèmes de progression.

Le patch du 16 décembre 2025 adresse plusieurs points. Des améliorations de stabilité supplémentaires ont été apportées pour Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. La stabilité a également été renforcée lors de la lecture de Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch 2 via la rétrocompatibilité. Des améliorations supplémentaires de performances et visuelles ont été implémentées lorsque le jeu est joué en mode portable sur Nintendo Switch 2 via la rétrocompatibilité.

La semaine dernière, Nintendo a également publié des correctifs de compatibilité pour plusieurs autres jeux incluant Resident Evil 4 et Miitopia. La compatibilité des titres Switch sur Switch 2 peut être vérifiée via la page de recherche de compatibilité de Nintendo.

Batman: Arkham Knight et le reste des entrées de cette série sont actuellement en promotion dans certaines régions. Au Royaume-Uni et en Australie, chaque titre est disponible à 9,99€ au lieu de 24,99€. Aux États-Unis, la Arkham Trilogy est actuellement proposée à 19,79$ au lieu de 59,99$.