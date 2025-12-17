Nash Weedle, source généralement bien informée sur les rumeurs Nintendo, a partagé des informations non confirmées concernant la série Kingdom Come Deliverance sur Switch 2.
Selon cette rumeur, Kingdom Come Deliverance recevrait prochainement une mise à niveau gratuite vers la Switch 2. Kingdom Come Deliverance 2 arriverait sur Switch 2 ultérieurement, potentiellement avant la fin de 2026. L’implémentation du mode souris figurerait parmi les priorités des développeurs.
Aucune confirmation officielle n’a été émise par Warhorse Studios ou Nintendo concernant une mise à niveau Switch 2 pour Kingdom Come: Deliverance ou sa suite. Cette information provient de Nash Weedle, dont le bilan en matière de rumeurs Nintendo est mixte. Les développeurs n’ont évoqué le sujet que de manière hypothétique jusqu’à présent.
