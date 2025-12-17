Eric « ConcernedApe » Barone, créateur de Stardew Valley, a annoncé sur les réseaux sociaux que des nouvelles concernant l’édition Switch 2 du jeu de simulation agricole arriveront « très bientôt ». Cette version mise à jour du hit de 2016 avait été initialement annoncée lors du Nintendo Direct de septembre 2025 avec une fenêtre de sortie prévue pour l’automne 2025.

Stardew Valley, initialement sorti sur PC, a connu un tel succès qu’il a reçu des versions sur toutes les plateformes imaginables, de Linux à PlayStation Vita. Une version pour la nouvelle console à succès de Nintendo semblait inévitable, mais la fenêtre de sortie attendue est passée sans nouvelle. Avec seulement 4 jours restants avant la fin de l’automne et le début de l’hiver, les fans s’interrogent sur l’état de cette sortie.

ConcernedApe a répondu à une question de fan sur les réseaux sociaux concernant l’édition Switch 2. Sans donner de détails spécifiques, le développeur a indiqué qu’une annonce sera faite « très bientôt » et a présenté ses excuses pour l’attente. La sortie à l’automne 2025 reste potentiellement possible.

En parallèle, ConcernedApe travaille également sur la mise à jour version 1.7 de Stardew Valley pour toutes les plateformes. Bien que cette mise à jour n’ait pas encore de date de sortie, quelques détails ont été révélés. Selon le créateur, les joueurs peuvent s’attendre à « davantage de personnage et de liens sociaux, un nouveau type de ferme et bien plus encore », sans plus de précisions.