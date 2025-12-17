INTENSE a annoncé la sortie d’UNDERWARD sur Nintendo Switch 2 le 18 décembre 2025. Ce jeu d’exploration horrifique coopératif pour un à quatre joueurs sera livré avec la mise à jour 2.0 « LASTBOSS, Genius Gyaru Doctor » sortie en septembre, ainsi que le support du cross-play.

UNDERWARD est initialement sorti sur PC via Steam le 5 février, suivi d’une version PlayStation 5 le 22 juin.

Le gameplay d’UNDERWARD place les investigateurs dans une mission de récupération de « TEST-SUBJECT » dans les profondeurs d’un hôpital souterrain labyrinthique. Les joueurs doivent localiser les capsules contenant les sujets de test en utilisant un « Life Detector » qui émet différents sons selon la proximité et la valeur du sujet. Le temps est compté car la fenêtre de sauvetage rétrécit à chaque seconde.

Une fois le « TEST-SUBJECT » trouvé, les joueurs doivent le transporter jusqu’à l’ascenseur. Le transport de la capsule génère beaucoup de bruit attirant les ennemis, nécessitant une vigilance constante. Bien qu’un seul investigateur ne puisse pas manipuler seul la lourde capsule, le système « Connected Carry » permet à plusieurs joueurs de la déplacer plus rapidement que les ennemis ne peuvent les rattraper. Un travail d’équipe défaillant peut signifier un aller simple pour l’au-delà. Chaque « TEST-SUBJECT » possède une valeur différente, l’objectif étant de récupérer le plus précieux possible.

Après avoir atteint le quota de récupération, les joueurs procèdent à la vérification des « TEST-SUBJECTS ». L’ascenseur vers l’étage suivant est alors activé, les investigateurs devant fermer la porte et attendre à l’intérieur. Le jeu encourage les investigateurs à s’aventurer plus profondément dans les étages plus dangereux, sans garantie de sécurité.

Les caractéristiques principales incluent un jeu d’exploration horrifique coopératif pour un à quatre joueurs avec chat vocal basé sur la proximité. Les étages souterrains de l’hôpital sont randomisés et labyrinthiques, certaines zones ne ressemblant pas du tout à un hôpital. Des monstres infirmières mortelles et séduisantes chassent les joueurs, tandis que des chasseurs vicieux peuvent être libérés au fil du temps.

Le système de machine d’approvisionnement permet d’échanger les récompenses de récupération contre des objets aléatoires. Le système « Connected Carry » autorise le transport à haute vitesse avec plusieurs joueurs. Divers objets utiles peuvent être transportés vers l’étage suivant. Une élimination totale signifie la perte de tout, posant la question : jusqu’où peut-on descendre ?