Beyblade X: EVOBATTLE devient le dernier jeu à recevoir le traitement Switch 2. L’édition Switch 2 propose de meilleurs graphismes, des fréquences d’images augmentées et des temps de chargement plus rapides. Les possesseurs de la version Switch peuvent effectuer la mise à niveau vers l’édition Switch 2 moyennant un petit supplément.

L’édition Nintendo Switch 2 de Beyblade X: EVOBATTLE est sortie aujourd’hui au Japon le 18 décembre 2025. Il s’agit d’une mise à niveau payante de 1000 yens pour les propriétaires Switch existants qui achètent le « Pack de Mise à Niveau« . Les prix locaux pour les autres régions n’ont pas encore été annoncés.

Comme les autres éditions Switch 2, cette mise à niveau apporte des graphismes en résolution supérieure, une fréquence d’images plus élevée et des temps de chargement réduits.

Le jeu d’action BEYBLADE qui recrée fidèlement l’univers de BEYBLADE X (distribué par TOMY Company, Ltd.), populaire auprès des fans de tous âges, arrive avec trois évolutions spectaculaires : EVOBATTLE, EVOSTORY et EVOCUSTOMIZE.

Évolution 1 : EVOBATTLE propose des caractéristiques de type rapprochant l’expérience des Battles réelles. La stratégie varie considérablement selon les Beys utilisés. Le Type Attaque est spécialisé dans l’offensive, le Type Endurance absorbe l’énergie de l’adversaire, le Type Défense active un bouclier pour une protection solide, et le Type Équilibre augmente sa puissance grâce aux combos. Les joueurs vivent des Battles rapides et intenses qui les tiendront en haleine, avec la possibilité d’affronter des Bladers du monde entier en ligne.

Évolution 2 : EVOSTORY permet de rencontrer de nouveaux alliés. Les joueurs affrontent, coopèrent et remportent la victoire dans le BEY BATTLE ROYALE (BBR), affrontant leurs rivaux et réalisant leurs rêves ensemble.

Évolution 3 : EVOCUSTOMIZE offre une personnalisation qui atteint de nouveaux sommets. Les joueurs collectent des matériaux pour colorer leurs Beys dans leurs couleurs favorites, améliorent leurs pièces préférées et choisissent des X Skills pour créer des Beys parfaites selon leur style de Battle. Avec une personnalisation étendue, il devient possible de créer ses propres Beys uniques.

Beyblade X: EVOBATTLE a été lancé sur l’eShop Switch le mois dernier.