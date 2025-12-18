Windows Central, source généralement fiable pour ce type d’informations, rapporte que Starfield se prépare à sortir sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2 en 2026. Bethesda aurait optimisé le jeu pour les appareils de faible puissance comme les consoles portables, laissant espérer une expérience fluide sur Nintendo Switch 2.

Starfield fut l’un des jeux les plus attendus de son époque, mais n’a pas répondu aux attentes de nombreux joueurs. Premier nouvel univers de l’équipe légendaire derrière Elder Scrolls V: Skyrim et Fallout 3 et 4, le jeu dirigé par Todd Howard de Bethesda promettait d’apporter le gameplay RPG sandbox caractéristique de la compagnie à l’immensité de toute une galaxie. Il s’agissait également du premier jeu Bethesda majeur publié par Xbox depuis l’acquisition de ZeniMax par Microsoft.

Les jeux Bethesda sont réputés pour leur ampleur, mais pour beaucoup, Starfield aurait vu trop grand. Le moteur du jeu ne s’est pas bien adapté aux systèmes de voyage spatial envisagés par Bethesda. L’abondance d’écrans de chargement entre les sauts planétaires a gâché l’expérience. Nombreux ont estimé que l’immensité de l’espace de jeu rendait le contenu artisanal de haute qualité plutôt rare. Le premier DLC Shattered Space n’a pas non plus répondu aux attentes de ceux qui espéraient une refonte de certains systèmes et fonctionnalités clés du jeu accompagnant le contenu narratif supplémentaire.

En mars dernier, Bethesda a commencé à teaser l’avenir de Starfield avant de rester essentiellement silencieux. L’équipe a livré quelques mises à jour durant l’année, mais rien en ligne avec les précédents teasers sur X. En septembre, Tim Lamb de Bethesda a poursuivi les teasers en déclarant ne pouvoir entrer dans tous les détails mais révélant qu’une partie de l’équipe s’était concentrée sur le gameplay spatial pour rendre les voyages plus gratifiants, ajoutant de nouveaux systèmes de jeu et quelques petites surprises.

Jez Corden de Windows Central confirme selon des sources très bien informées que Bethesda aurait récemment tenu une présentation à huis clos pour montrer certains de ses plans pour Starfield. Selon les rumeurs, Starfield se libérerait de ses systèmes de vol spatial chargés d’écrans de chargement. Le vol spatial semblerait désormais plus libre et continu si les rumeurs sont exactes, et divers autres systèmes concernant le voyage spatial et l’exploration seraient également améliorés.

Le Creation Engine aurait subi d’importantes améliorations techniques pour faciliter ces types de systèmes, qui seront également intégrées aux jeux futurs comme The Elder Scrolls VI. Si les rumeurs se confirment, cette mise à niveau majeure arriverait en même temps qu’une version PlayStation 5 ainsi que la deuxième extension.

Néanmoins, par volonté de bien faire les choses et parce que Bethesda est déjà très occupé sur d’autres projets, tout cela pourrait arriver au-delà du printemps 2026.

