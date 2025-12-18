Nihon Falcom a annoncé le 18 décembre que Trails in the Sky 2nd Chapter, remake complet en 3D de The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, bénéficiera d’une sortie mondiale simultanée en 2026. Le jeu arrivera sur PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5. Un site teaser spécial a été mis en ligne pour accompagner cette annonce.

Trails in the Sky 2nd Chapter est un remake intégral en 3D du deuxième épisode principal de la série RPG au tour par tour classique de Falcom. Le jeu est la suite directe de Trails in the Sky 1st Chapter, poursuivant l’histoire d’Estelle à travers Liberl alors qu’elle tente de découvrir les secrets d’Ouroboros tout en recherchant son partenaire Joshua, mystérieusement disparu après le rebondissement majeur de la finale du premier jeu.

Toshihiro Kondo, président de Nihon Falcom, a révélé dans une interview avec AUTOMATON que Trails in the Sky 2nd Chapter était développé en parallèle du remake du premier chapitre, et que son annonce n’était qu’une question de temps. Alors qu’il y avait un écart de deux ans entre les sorties originales de FC et SC, Kondo a indiqué vouloir cette fois « éviter un si long écart », annonçant le nouveau jeu seulement quelques mois après le lancement officiel de Trails in the Sky 1st Chapter.

Trails in the Sky 1st Chapter, premier remake 3D de la série, a débuté comme la sortie Steam la plus réussie de Nihon Falcom à ce jour avec le record le plus élevé de joueurs simultanés, dépassant même les attentes des développeurs eux-mêmes. Avec une note Extrêmement Positive sur la plateforme et un Metascore de 88, le jeu a été salué pour son gameplay et ses graphismes améliorés, ainsi qu’une histoire plus longue et développée restant fidèle au récit original. La barre semble placée très haut pour Trails in the Sky 2nd Chapter, et l’on espère que Nihon Falcom pourra offrir la même qualité que le premier remake.

L’histoire se déroule après avoir déjoué le coup d’État ayant secoué le Royaume de Liberl. Estelle et Joshua sont finalement devenus des bracers seniors. Cependant, la veille du Festival d’Anniversaire de la Reine, Joshua révèle la sombre vérité sur son passé avant de disparaître dans la nuit, ne laissant que de brefs adieux : « Au revoir, Estelle ». Armée de l’harmonica de Joshua et d’une détermination inébranlable, Estelle se lance dans une quête à travers le continent pour retrouver son partenaire.

Durant son voyage, elle doit affronter la sinistre société d’Ouroboros qui émerge de l’ombre pour plonger Liberl dans le chaos total. La capitale en flammes, un vaisseau colossal assombrissant les cieux, la menace imminente du Shining Ring… Confrontée à la plus grande crise de l’histoire de Liberl, Estelle et ses alliés combattent pour retrouver Joshua et démêler la toile d’intrigues et de conspiration tissée par Ouroboros.

Les caractéristiques principales incluent la possibilité de poursuivre le voyage du 2nd Chapter en transférant les données de sauvegarde complétées du 1st Chapter pour obtenir des objets bonus facilitant la progression. Le système de combat offre plus d’options que jamais avec de nouveaux Crafts et S-Crafts pour dominer les ennemis. Le Brave Rush permet de lier les attaques des personnages pendant les Quick Battles, et le système orbment donne accès aux Arts.

Le récit inoubliable plonge dans une narration complexe pour découvrir les conspirations menaçant le Royaume de Liberl. Le contenu annexe expansif propose diverses nouveautés incluant des mini-jeux comme la pêche et le poker, la cuisine avec les compagnons, et des personnages favoris des fans rejoignant l’équipe jouable.

Le jeu sera publié par GungHo Online Entertainment et proposera des voix anglaises et japonaises, ainsi qu’un support textuel en anglais, allemand, français et espagnol. La sortie est prévue pour l’automne 2026.

Lors d’une réunion d’actionnaires, le PDG de Falcom Kondo a partagé plusieurs informations. Falcom compte actuellement 69 employés, et Kondo estime qu’ils devront atteindre 100 employés s’ils veulent sortir plus de deux jeux par an. Trails in the Sky 1st Chapter n’a pas atteint les attentes au Japon mais s’est bien vendu en Amérique du Nord et en Chine. Les remakes de Trails in the Sky ont été créés en partie pour donner une pause à l’équipe qui s’épuisait. Falcom se concentrera sur les marchés étrangers et sa stratégie multiplateforme. Concernant le manque d’informations sur le nouveau projet Tokyo Xanadu, Kondo a indiqué qu’ils auront beaucoup de nouvelles à partager durant l’année du 45ème anniversaire de Falcom.