Dotemu, Crush Guard Games et Supamonks ont confirmé que la première grande mise à jour d’Absolum, baptisée The Threads of Fate, arrivera début 2026. Le trio de studios promet une évolution notable du rogue ’em up fantasy, avec de nouveaux systèmes, des zones inédites et un renforcement global de l’expérience.

Au cœur de cette version 1.1, les Épreuves mystiques introduisent une nouvelle manière d’aborder les runs. Ces défis ajoutent des modificateurs capables de transformer radicalement une partie, accessibles après avoir vaincu l’ennemi final. Les joueurs pourront également créer leurs propres épreuves, générer un code et le partager avec la communauté, prolongeant ainsi la dimension compétitive et créative du jeu.

Le monde de Talamh évolue lui aussi. Les portails aléatoires rencontrés jusqu’ici deviennent désormais de véritables régions corrompues, visibles sur la carte de Maugis. Ces zones abritent des adversaires plus dangereux mais aussi des récompenses plus généreuses. Leur fréquence d’apparition pourra être ajustée dans les paramètres des Épreuves mystiques, jusqu’à corrompre l’intégralité de Talamh pour ceux qui souhaitent un défi extrême.

Les montures bénéficient d’un traitement particulier avec l’arrivée des montures d’élite, plus rapides, plus robustes et dotées d’attaques améliorées. Elles ouvrent de nouvelles possibilités tactiques pour affronter les forces de l’Ordre pourpre et s’imposent comme un ajout majeur pour les joueurs qui privilégient la mobilité et l’impact.

L’équipe introduit également un ensemble de nouvelles apparences et émotes. Certaines émotes incluent même une ligne de dialogue dédiée, et toutes sont sélectionnables depuis le feu de camp pour faciliter la communication entre rebelles. Chaque héros profite aussi de nouveaux styles à débloquer via l’Arbre aux âmes ou en complétant des défis.

Les développeurs rappellent que cette mise à jour dépasse largement le cadre des correctifs habituels. Elle s’inscrit dans la continuité d’un lancement marqué par une mobilisation massive des joueurs, que les studios remercient chaleureusement pour leur engagement, leurs retours et leur participation active à la résistance contre l’Ordre pourpre.