Daemon X Machina: Titanic Scion a reçu deux nouvelles mises à jour avec les versions 1.2.1 et 1.2.2, désormais disponibles mondialement sur toutes les plateformes, incluant la Nintendo Switch 2.

Le principal ajout de cette mise à jour concerne l’inclusion de trois nouveaux boss : Chaldia, Insania Rex RT: Ω et Immortal Void RT: Ω. Chacun peut être affronté de manière répétée via le Rematch Simulator dans le jeu. Les missions Battle Chaldia’s Effigy, Battle Insania Rex RT: Ω et Battle Immortal Void RT: Ω ont été ajoutées au Rematch Simulator à la base.

La mise à jour 1.2.1 comprend de nombreuses corrections de bugs. Un problème en multijoueur côté invité où les ennemis mourant sur l’eau restaient bloqués en état de butin a été corrigé. Le bug empêchant l’amélioration du vélo après avoir réaccepté la mission Subject: Let’s ride! a été résolu. Certaines formes pouvant être inversées ou tournées dans l’éditeur de décalques fonctionnent désormais correctement. Le gel du jeu durant la personnalisation du HUD sous certaines conditions a été éliminé.

Un problème bloquant parfois la progression dans Rescuing Raven – Defeat the Axiom Soldiers durant le multijoueur a été corrigé. L’écran ne reste plus sombre lorsque Seer meurt dans des missions comme Subject: Prototype performance test. Les problèmes d’équipement d’attachements sur le knuckle Abrupt Shock et l’équipement auxiliaire Fortis ont été résolus. Les emplacements d’attachements s’ajoutent maintenant correctement lors du développement de l’équipement auxiliaire Fortis.

Les dégâts de l’attaque depuis un état de saisie avec la lame Grand Chariot ont été corrigés. En multijoueur durant le chapitre 11 Developing Specialized Equipment, l’objet clé ne disparaît plus de l’inventaire en quittant le groupe avant sa livraison. Les missions liées à Enfoca peuvent désormais être acceptées même après sa défaite durant une de ses requêtes.

Weiser RT: α apparaît maintenant correctement dans la zone montagneuse. L’objectif Investigate Zeruchroar ne s’affiche plus lorsque la mission n’est pas acceptée. Le brouillard ne persiste plus si un invité rejoint après avoir vaincu l’All-Seeing One. Toby apparaît maintenant correctement en jouant l’histoire Forge’s Request: Lapis Lacrima via le Rematch Simulator.

La marque New s’applique désormais lors de l’obtention de Flying Swallow. Le jugement d’attaque ne persiste plus après avoir vaincu Dreadnought à un certain moment. Insania Rex peut maintenant être vaincu même si une mission est abandonnée à un moment spécifique. L’affichage en multijoueur lors du tir vers le bas avec l’armure lourde Falx a été corrigé.

Les valeurs incorrectes apparaissant lors de la vérification des informations d’autres joueurs en multijoueur ont été corrigées. L’Arsenal ne peut plus être déséquipé en suivant une procédure spécifique lors du chargement de données d’équipement. Il n’est plus possible d’équiper une compétence passive d’un niveau différent de celui du joueur lors de l’acquisition d’une compétence de fusion.

Le temps de recharge des fusils de sniper a été ajusté pour être identique en mode visée ou non. Les cheveux du joueur ne disparaissent plus à l’entrée de la base lors de l’utilisation de la fonction Reset Body ou de la désactivation d’Outer Mutation avec une mutation sévère. Les jambes ne deviennent plus transparentes dans la Grand Entrance Starting Up the Arsenal lorsque les jambières sont cachées.

Grausam RT: Ω ne reste plus coincé dans le minerai Femto durant le combat. Il n’est plus possible de se déplacer derrière le décor près de la zone Western Laboratory.

De nombreuses corrections concernent spécifiquement l’extension Into the Abyss. Le jeu progresse maintenant correctement dans la mission Investigate the Depths. La musique et les sons ne s’arrêtent plus pendant Into the Abyss. Le joueur ne se téléporte plus soudainement vers un autre emplacement durant le combat contre Snatcher. L’enregistrement de partenaire et la voix de Blossom restent obtenables après progression dans Into the Abyss.

Le gel du jeu après avoir complété Deactivate the 3rd Layer of the Forcefield et dissous le multijoueur dans Into the Abyss a été corrigé. Blossom ne disparaît plus sous certaines conditions durant Investigate the Depths – Defeat the Immortals. La batterie peut maintenant être transportée dans le Locus Initi’s Third Survey Area General Control Building.

La coiffure de Blossom ne se déforme plus durant les scènes événementielles. Il n’est plus possible de se déplacer derrière le décor dans le Locus Initi’s Third Survey Area General Control Building. Un Spit Bee: E placé hors limites dans l’installation souterraine de la Second Survey Area a été repositionné. Les objets placés dans des emplacements inaccessibles du Sovereign Axiom Femto Function Research Building ont été retirés.

La quantité excessive de Peculiar Scrap obtenue des conteneurs dans Into the Abyss a été corrigée. Le Peculiar Scrap n’apparaît plus dans un emplacement inaccessible lors de la défaite du Primordial. Les effets d’attaque des Grand Entrances se produisent maintenant correctement durant le combat contre Rebellion RT: Ω en multijoueur.

Les emplacements d’apparition des Immortals dans les Second et Third Survey Areas ont été corrigés pour correspondre aux régions existantes. Les effets de projectile de certaines armures équipées d’Assault Shift obtenues à Locus Initi ont été corrigés. La portée critique de la lame laser Notung affiche maintenant la bonne valeur. L’attachement Rapid-Fire Capability ↑ peut maintenant être équipé sur le Laser Minigun et le Laser Machine Gun.

Les missions Battle Crossandra, Battle Exploit et Battle Aggregate sont maintenant enregistrées et ne disparaissent plus du Simulateur. Il est désormais possible d’entrer dans la Sovereign Axiom Communications Tower après l’avoir terminée. De multiples autres bugs ont été corrigés.

La mise à jour 1.2.2 ajoute les attachements Memory Consumption ↓ Lv4 et Memory Consumption ↓ Lv5. L’histoire principale ne progresse plus de manière non intentionnelle lorsque le joueur accepte une mission du simulateur pendant le chapitre 10-3 Talk to Raven. L’alerte de zone ne s’affiche plus de manière non intentionnelle après avoir démarré Battle Rebellion RT: Ω dans le simulateur. Le problème empêchant de vaincre Primordial a été corrigé.

Le patchnote

Nouveaux Boss

Chaldia , Insania Rex RT: Ω et Immortal Void RT: Ω ont été ajoutés comme nouveaux ennemis de boss.

, et ont été ajoutés comme nouveaux ennemis de boss. Les missions « Affronter l’effigie de Chaldia », « Affronter Insania Rex RT: Ω » et « Affronter Immortal Void RT: Ω » sont désormais disponibles dans le simulateur de revanche à la base.

Corrections de bugs (Ver. 1.2.1)

Correction d’un bug en multijoueur côté invité où les ennemis mourant dans l’eau restaient bloqués en état de loot.

Correction d’un bug empêchant l’amélioration de la moto après avoir relancé la mission « Sujet : En route ! ».

Correction d’un bug empêchant certaines formes d’être inversées ou pivotées dans l’éditeur de décalcomanies.

Correction d’un gel du jeu lors de la personnalisation du HUD dans certaines conditions.

Correction d’un blocage de progression en multijoueur dans « Sauver Raven – Vaincre les soldats Axiom ».

Correction d’un écran noir persistant lorsque Seer meurt dans certaines missions comme « Sujet : Test de performance du prototype ».

Correction d’un bug empêchant l’équipement de l’attachement « Dégâts physiques ↑ » sur le poing « Abrupt Shock ».

Correction d’un bug empêchant l’équipement de « Munitions totales ↑ » sur l’équipement auxiliaire « Fortis ».

Correction d’un bug où les emplacements d’attachement n’étaient pas ajoutés lors du développement de « Fortis ».

Correction d’une réduction de dégâts lors d’une attaque en état de saisie avec la lame « Grand Chariot ».

Correction d’un bug en multijoueur dans le chapitre 11 où quitter le groupe avant de livrer l’objet clé supprimait celui-ci.

Correction d’un bug empêchant l’acceptation de missions liées à Enfoca si elle était vaincue pendant une requête.

Correction d’un bug où Weiser RT: α n’apparaissait pas dans la zone montagneuse comme prévu.

Correction d’un affichage incorrect de l’objectif « Enquêter sur Zeruchroar » même sans mission active.

Correction d’un bug où le brouillard persistait si un invité rejoignait après avoir vaincu « L’Omniscient ».

Correction d’un bug où Toby n’apparaissait pas dans « Requête de Forge : Lapis Lacrima » via le simulateur.

Correction d’un bug où l’indicateur « Nouveau » ne s’affichait pas après avoir obtenu Flying Swallow.

Correction d’un bug où le jugement d’attaque persistait après avoir vaincu Dreadnought à un moment précis.

Correction d’un bug empêchant la défaite d’Insania Rex si la mission était abandonnée à un moment précis.

Correction d’un bug d’affichage en multijoueur lors de tirs vers le bas avec l’armure lourde « Falx ».

Correction d’un bug d’affichage de valeurs incorrectes en consultant les infos d’un autre joueur.

Correction d’un bug permettant de déséquiper l’Arsenal via une procédure spécifique lors du chargement de données.

Correction d’un bug permettant d’équiper une compétence passive d’un niveau différent du sien via une compétence fusionnée.

Ajustement du temps de recharge des fusils de précision pour qu’il soit identique en visée ou non.

Correction d’un bug où les cheveux du joueur disparaissaient à l’entrée de la base après un « Reset Body » ou désactivation de « Mutation extérieure ».

Correction d’un bug rendant les jambes transparentes dans « Démarrage de l’Arsenal » si les grèves sont masquées.

Correction d’un bug où Grausam RT: Ω restait coincé dans le minerai Femto.

Correction d’un bug permettant de passer derrière le décor près du laboratoire occidental.

Correction d’un bug dans « Enquêter sur les profondeurs » de « Dans l’Abîme » où le jeu ne progressait pas.

Correction d’un bug où la musique et les sons pouvaient s’arrêter dans « Dans l’Abîme ».

Correction d’un bug de téléportation soudaine pendant le combat contre Snatcher dans « Dans l’Abîme ».

Correction d’un bug empêchant l’enregistrement du partenaire de Blossom et sa voix après une certaine progression.

Correction d’un gel du jeu après « Désactivation de la 3e couche du champ de force » et dissolution du groupe en multijoueur.

Correction d’un bug où Blossom pouvait disparaître dans « Enquêter sur les profondeurs – Vaincre les Immortels ».

Correction d’un bug empêchant parfois de transporter la batterie dans le bâtiment de contrôle de la 3e zone de Locus Initi.

Correction d’un bug de déformation de la coiffure de Blossom dans certaines scènes.

Correction d’un bug permettant de passer derrière le décor dans le bâtiment de contrôle de Locus Initi.

Correction d’un placement hors limites d’un Spit Bee: E dans les installations souterraines de la 2e zone.

Suppression d’objets placés dans des zones inaccessibles du bâtiment de recherche Femto de Sovereign Axiom.

Correction d’un bug permettant d’obtenir trop de « Débris particuliers » dans les conteneurs du terrain.

Correction d’un bug où ces débris apparaissaient dans des zones inaccessibles après avoir vaincu le Primordial.

Correction d’un bug en multijoueur où les effets d’attaque des « Entrées Grandioses » n’apparaissaient pas contre Rebellion RT: Ω.

Correction des emplacements d’apparition des Immortels dans les 2e et 3e zones pour correspondre aux régions existantes.

Correction des effets de projectiles de certaines armures « Assault Shift » obtenues à Locus Initi.

Correction d’un bug de portée critique incorrecte de la lame laser « Notung ».

Correction d’un bug empêchant l’équipement de « Capacité tir rapide ↑ » sur les miniguns laser.

Correction d’un bug où « Combat Crossandra », « Combat Exploit » et « Combat Aggregate » n’étaient pas enregistrés ou disparaissaient du simulateur.

Correction d’un bug empêchant de réaccéder à la tour de communication de Sovereign Axiom après l’avoir terminée.

Correction de nombreux autres bugs.

Corrections de bugs (Ver. 1.2.2)