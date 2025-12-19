CFK a annoncé qu’il publiera DeckLand sur Nintendo Switch 2 et Switch originale. Le titre n’a pas encore reçu de date de sortie officielle pour les deux plateformes.

Développé par JellySnow, DeckLand revisite le jeu de plateau traditionnel coréen Yutnori avec l’ajout d’éléments de deck-building et de rogue-lite. Les joueurs incarnent un moine se frayant un chemin à travers un royaume infesté de démons au bord de l’effondrement.

CFK, dirigé par Chang-sig Koo, a signé un accord de publication pour lancer DeckLand mondialement. Parallèlement à cette décision, le jeu a ouvert sa page Steam et un compte X officiel pour diffuser les dernières informations plus rapidement.

DeckLand est une nouvelle création de JellySnow, développeur indépendant coréen, apportant une personnalité inédite au genre rogue-lite deck-building. Son gameplay a été prouvé à travers sa participation à divers événements, remportant des prix comme l’Indie Arcade Award au PlayX4, une sélection Top 12 au Gyeonggi Game Audition, Top 50 à Indie Craft et plus encore. Lors des campagnes de financement Tumblbug menées l’an dernier et au début de cette année, le jeu a atteint respectivement 159% et 823% de son objectif, suscitant de grandes attentes.

DeckLand est une œuvre unique mélangeant les éléments populaires de rogue-lite deck-building avec le jeu traditionnel coréen Yutnori. Le jeu se distingue en ajoutant une touche coréenne à un genre extrêmement populaire. L’histoire se déroule avec des motifs issus de légendes et contes traditionnels transmis de génération en génération, permettant aux joueurs de vivre une diversité d’événements où leurs choix affectent la progression. Les joueurs incarnent le protagoniste se lançant dans un voyage aventureux combattant des monstres.

Le synopsis place les joueurs dans la peau d’un moine errant à travers un royaume au bord de la ruine. Une catastrophe inattendue a transformé le royaume en enfer vivant où les démons se promènent librement. Il faut découvrir la vérité du passé cachée dans le brouillard et les secrets de ce cataclysme inconnu, démêler les fils complexes du destin et sauver le monde d’une destruction certaine en se lançant seul vers l’épicentre de cette destruction.

L’aventure guidée par les constellations invite les joueurs à s’aventurer dans le monde en suivant la direction indiquée par les constellations du ciel nocturne. À l’arrivée, une épreuve dangereuse inconnue peut attendre, ou peut-être simplement un lieu de repos.

La stratégie illimitée combinant deck-building et Yutnori permet de se déplacer entre les cartes comme dans un jeu de plateau, en stratégisant avec les cartes collectées en chemin. Des monstres, ennemis puissants et nouvelles cartes testant les capacités attendent à chaque tournant.

La maîtrise du champ de bataille grandit avec l’expérience. L’échec ne doit pas apporter de frustration. L’utilisation de talismans applique divers bonus de croissance et la synthèse de cartes combine plusieurs cartes en versions plus puissantes pour devenir un moine capable de dominer n’importe quel champ de bataille.

Le conte lyrique d’arts martiaux incarne le sentiment de han (tristesse et espoir). Les joueurs découvrent la vérité du passé à travers les événements mystérieux rencontrés durant l’aventure, leurs choix déterminant le point de bascule du destin.

Les graphismes magnifiques mêlés d’éléments traditionnels coréens façonnent le monde de DeckLand en un régal pour les yeux. L’histoire immersive se vit à travers des cinématiques dynamiques.

Le compte X officiel de DeckLand permet aux joueurs de consulter les dernières fonctionnalités du jeu et de s’informer sur le calendrier de lancement à venir.