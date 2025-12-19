LEVEL-5 et LEVEL-5 Osaka Office ont publié une nouvelle bande-annonce ainsi que de nouvelles informations et captures d’écran pour la mise à jour majeure gratuite version 2.0 de Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time intitulée « The Sinister Broker Bazario’s Schemes ». Ce DLC majeur gratuit sortira sur Switch et Switch 2 aux alentours de Noël.

Au cœur de l’histoire se trouve Bazario, un nouveau personnage dont le sourire inquiétant semble dissimuler d’innombrables secrets. Les joueurs peuvent s’attendre à des combats contre de nouveaux monstres, l’apparition d’un mystérieux artefact crachant de la fumée et la découverte de nouveaux équipements et montures.

L’histoire invite les joueurs dans un monde de rêves. Un jour, une tente suspecte apparaît au Camp de Base. Attiré par un ours mystérieux qui en sort, le joueur s’allonge sur un lit et, au réveil, se retrouve dans un lieu ressemblant à Ginormosia mais avec une touche particulière. Il s’agit de Snoozaland, un monde n’existant que dans le cauchemar de quelqu’un. L’exploration de ce nouveau monde énigmatique commence alors.

Le gameplay mêle Roguelike et monde ouvert, permettant d’explorer un monde de rêve où la carte et les ennemis changent à chaque partie. Les joueurs commencent toujours en tant que niveau 1 tout neuf, sans rien. Tout ce dont ils ont besoin doit être trouvé par eux-mêmes. De nouvelles Vies s’apprennent en obtenant des objets. Après avoir terminé une mission, il est possible de passer à la suivante.

En terminant les missions d’une zone, on déverrouille la porte pour affronter le cerveau derrière le cauchemar. Vaincre des ennemis permet de monter rapidement de niveau et d’éliminer le boss de la zone finale pour obtenir de juteuses récompenses.

Tous les matériaux rassemblés peuvent être échangés contre des objets oniriques. Il est recommandé d’échanger les matériaux collectés à Snoozaland pour mettre la main sur des objets rares uniquement disponibles ici. De nouveaux équipements, nouvelles montures et objets craftables arrivent également. Tous les objets obtenus via les échanges dans ce DLC peuvent être utilisés dans le jeu principal.

Un monde rempli de merveilles oniriques et de compagnons curieux assisteront dans l’aventure. Le Drowsy Mimic offre une récompense onirique à quiconque le touche en premier, avec recommandation de ne pas se battre avec ses amis pour l’obtenir. Les récompenses oniriques incluent le KO en un coup Headbang, le Gentle Angel et le Mischievous Devil.

Les Robots d’Alchimie permettent de rassembler des tonnes d’objets et de décrocher le jackpot. Il suffit de jeter des matériaux, équipements non désirés, etc. pour remplir la jauge et regarder le Robot d’Alchimie exploser. Ce qui en sort dépend de la chance. Il pourrait même y avoir des machines rares plus susceptibles de produire des objets puissants.

Un combat de boss de haute difficulté verra l’arrivée du Dragon Primordial dans une future mise à jour, permettant d’affronter le boss le plus puissant à ce jour.